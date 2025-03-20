وزارة التعليم العالي وهيئة تنشيط السياحة تنظمان معرضًا للجامعات الأردنية في السعودية

وطنا اليوم_عمان – أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة، عن تنظيم معرض ضخم للجامعات الأردنية في المملكة العربية السعودية خلال شهر نيسان 2025.

وسيقام المعرض في مدينتي الرياض وتبوك، بالتنسيق مع السفارة الأردنية في الرياض والقنصلية الأردنية العامة في جدة، وبالشراكة مع شركة “إيكون” العالمية لتنظيم المعارض.

ويهدف المعرض إلى الترويج للمؤسسات الأكاديمية الأردنية، واستقطاب الطلبة السعوديين والدوليين الراغبين في استكمال دراستهم في الجامعات الأردنية، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الأكاديمية بين البلدين.

وسيصاحب المعرض حملة ترويجية واسعة تستهدف الطلبة وأولياء الأمور والمهتمين بقطاع التعليم العالي، لتسليط الضوء على المزايا التعليمية التي تقدمها الجامعات الأردنية، بما في ذلك البرامج الأكاديمية المتنوعة، والبيئة الدراسية المتميزة، والتخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل.

يُذكر أن هذا المعرض يأتي ضمن جهود وزارة التعليم العالي وهيئة تنشيط السياحة للترويج للأردن كوجهة تعليمية رائدة في المنطقة، والاستفادة من العلاقات القوية التي تجمع الأردن بالمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات.