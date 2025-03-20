بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

وزارة التعليم العالي وهيئة تنشيط السياحة تنظمان معرضًا للجامعات الأردنية في السعودية

منذ 17 ثانية
وزارة التعليم العالي وهيئة تنشيط السياحة تنظمان معرضًا للجامعات الأردنية في السعودية

وطنا اليوم_عمان – أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة، عن تنظيم معرض ضخم للجامعات الأردنية في المملكة العربية السعودية خلال شهر نيسان 2025.

 

وسيقام المعرض في مدينتي الرياض وتبوك، بالتنسيق مع السفارة الأردنية في الرياض والقنصلية الأردنية العامة في جدة، وبالشراكة مع شركة “إيكون” العالمية لتنظيم المعارض.

 

ويهدف المعرض إلى الترويج للمؤسسات الأكاديمية الأردنية، واستقطاب الطلبة السعوديين والدوليين الراغبين في استكمال دراستهم في الجامعات الأردنية، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الأكاديمية بين البلدين.

 

وسيصاحب المعرض حملة ترويجية واسعة تستهدف الطلبة وأولياء الأمور والمهتمين بقطاع التعليم العالي، لتسليط الضوء على المزايا التعليمية التي تقدمها الجامعات الأردنية، بما في ذلك البرامج الأكاديمية المتنوعة، والبيئة الدراسية المتميزة، والتخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل.

 

يُذكر أن هذا المعرض يأتي ضمن جهود وزارة التعليم العالي وهيئة تنشيط السياحة للترويج للأردن كوجهة تعليمية رائدة في المنطقة، والاستفادة من العلاقات القوية التي تجمع الأردن بالمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات.

 


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:29

بالعقل والعلم.. الأم بركات تتجاوز كل التحديات

20:43

ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة في 72 ساعة إلى 591

20:16

الإحصاءات: الإناث يشكلن 47.1 بالمئة من سكان المملكة في نهاية 2024

20:11

القصيدة العربيّة إلى أين ؟!

20:05

إتلاف 5 أطنان مواد غذائية غير صالحة في العقبة

19:56

عشبتان نستخدمها بشكل شائع.. قد تشكلان علاجاً لمرض الزهايمر

19:52

الفايز من فرنسا : عجز الأمم المتحدة والمنظمات عن حل الصراعات

19:43

أبو عبيدة: نحيي إخوان الصدق في اليمن على موقفهم المشرف

19:36

لعلكم تتقون

19:34

مذكرة تفاهم بين تطوير العقبة ومجموعة Voyacy العالمية

19:30

الأردن يدين قتل الاحتللال مواطن بلغاري في قطاع غزة

19:24

البحث الجنائي يُعيد مصاغات ذهبية سرقت من منزل في البلقاء

وفيات
وفيات الخميس 20-3-2025وفيات الأربعاء 19-3-2025وفيات الثلاثاء 18-3-2025وفيات الاثنين 17-3-2025وفيات الأحد 16-3-2025