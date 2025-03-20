الأردن يدين قتل الاحتللال مواطن بلغاري في قطاع غزة

وطنا اليوم:أدان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مقتل مواطن بلغاري جراء استهداف الجيش الإسرائيلي لمقر تابع للأمم المتحدة في دير البلح وسط قطاع غزة.

وقدم الصفدي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره البلغاري جورج جورجييف، تعازي المملكة لحكومة وشعب بلغاريا بمقتل المواطن البلغاري.

وأكد الصفدي ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، والالتزام باتفاق التبادل، وفتح جميع المعابر لإدخال مساعدات إنسانية عاجلة وكافية إلى كافة مناطق القطاع.