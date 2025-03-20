وزير الخارجية يحذر من التبعات الكارثية لاستئناف إسرائيل العدوان على غزة

وطنا اليوم:أكّد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة بشكل فوري، والتزام اتفاق التبادل الذي كان أُنجِز بجهود مصرية وقطرية وأميركية بكل مراحله.

وشدّد الصفدي خلال اتصالات مع عدد من نظرائه، اليوم، على ضرورة تحرّك المجتمع الدولي فوريًّا وبفاعلية؛ لإلزام إسرائيل وقف العدوان، وإعادة فتح المعابر أمام إدخال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء القطاع.

وحذّر الصفدي من التبعات الكارثية لاستئناف إسرائيل العدوان على غزة، ومنعها دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وشدّد على ضرورة تنفيذ وقف فوري ودائم لإطلاق النار يبدأ بالتزام اتفاق التبادل.

ودان الصفدي استئناف العدوان، واستخدام الغذاء سلاحًا.

واستعرض مع نظرائه الجهود المبذولة إقليميًّا ودوليًّا للتوصل لوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات إلى غزة.

كما حذّر الصفدي خلال اتصالاته من خطورة الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية والتي تهدّد بتفجّر الأوضاع.

واتصل الصفدي بوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائري أحمد عطاف، ووزير الخارجية وشؤون المصريين بالخارج د. بدر عبدالعاطي، ووزير خارجية جمهورية بلغاريا جورج جورجييف، ونائب رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فايون، ووزيرة خارجية جمهورية النمسا الجديدة بياته ماينل – رايسينغر.

وفي اتصاله مع وزير خارجية جمهورية بلغاريا، دان الصفدي قتل المواطن البلغاري الذي كان يعمل في مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) خلال استهداف إسرائيل لمقر المنظمة أول من أمس، وعبّر عن تعازي المملكة بمقتله.

وشدّد الصفدي على ضرورة التزام إسرائيل مسؤولياتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، وضمان أمن المنظمات الدولية وحماية العاملين فيها.

كما بحث الصفدي خلال اتصاله مع وزيرة خارجية جمهورية النمسا الجديدة بياته ماينل – رايسينغر سبل تعزيز العلاقات الثنائية وهنّأ ماينل – رايسينغر بتوليها مهامها الجديدة.

وأكّد الوزيران قوة علاقات الشراكة بين البلدين والتطلّع للعمل معًا على تطويرها.

وبحث الصفدي وماينل رايسينغر تطورات الأوضاع في سوريا.

وكان الصفدي أجرى اتصالًا هاتفيًّا مع المستشار النمساوي ووزير الخارجية السابق الكساندر شالينبيرغ، شكره خلاله على جهوده خلال فترة تحمله المسؤولية لتطوير علاقات الصداقة بين البلدين.