بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

ولي العهد يزور وزارة الاقتصاد الرقمي ويطلع على مشاريعها المستقبلية

منذ دقيقتان
ولي العهد يزور وزارة الاقتصاد الرقمي ويطلع على مشاريعها المستقبلية

وطنا اليوم:زار سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الخميس، وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، واطلع على برامجها ومشاريعها المستقبلية.
وأكد سموه، خلال ترؤسه اجتماعا في الوزارة حول “برنامج البيانات الوطني” التابع للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، أهمية ربط قواعد البيانات الحكومية وتوحيدها، لافتا إلى ضرورة تطوير الثقافة المؤسسية تجاه استخدام البيانات وإدارتها.
وأشار سموه إلى أهمية مراعاة الدقة في تسجيل البيانات لتجويد الخدمات الحكومية الإلكترونية وتسهيل إجراءات وصول المواطنين لهذه الخدمات.
واستعرض أعضاء المجلس كيفية استخدام البيانات لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال جمع البيانات الدقيقة والعمل على توحيد قواعدها وتطوير البنية التحتية الرقمية.
واطلع سموه خلال الزيارة على مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف، الهادف إلى تعزيز المهارات الرقمية للشباب، وتوسيع تطبيقات الاقتصاد الرقمي، ودعم التحول الرقمي للخدمات الحكومية.
كما اطلع سموه على مسارات العمل في قسم التحول والتمكين الرقمي، والتي تشمل البنية التحتية الرقمية وإدارة البيانات، والخدمات الرقمية الحكومية، ومنصة سند، والهوية الرقمية والأمن الرقمي، والربط وتبادل البيانات بين الحكومات.
وحضر الاجتماع عدد من الوزراء المعنيين، ومدير مكتب سمو ولي العهد.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:11

اليابان تحجز مقعدها في كأس العالم 2026 بعد الفوز على البحرين

16:02

821.4 مليون دينار الإيرادات المحلية في الشهر الأول من العام

15:54

الأونروا: مقتل 5 من موظفى الوكالة فى غزة

15:24

ولي العهد: كل الدعم وأمنياتنا بالنجاح والتوفيق لعمي الحبيب

15:05

تألق فريج والعمايرة يدفع الأهلي السعودي لتمديد عقديهما

14:57

صواريخ المقاومة من غزة تعطل حركة الإقلاع والهبوط في مطار بن غوريون

14:38

جامعة البترا تقيم حفل إفطار رمضاني لطالبات السكن

14:32

جيش الاحتلال يعلن بدء عملية برية في شمال قطاع غزة

14:23

القوات المسلحة: معركة الكرامة يوم خالد في سِفر المجد والبطولة

14:18

الزيارة الثانية خلال أشهر .. وزيرة خارجية ألمانيا تصل دمشق لافتتاح سفارة بلادها

14:15

البكار والذنيبات يطلعان على مسار التعليم التقني والمهني بمدرسة وصفي التل بالعقبة

14:07

الصحة: اختتام مشروع استجابة الأزمة السورية بحجم 43 مليون يورو

وفيات
وفيات الخميس 20-3-2025وفيات الأربعاء 19-3-2025وفيات الثلاثاء 18-3-2025وفيات الاثنين 17-3-2025وفيات الأحد 16-3-2025