821.4 مليون دينار الإيرادات المحلية في الشهر الأول من العام

وطنا اليوم:أظهرت بيانات المالية العامة الصادرة عن وزارة المالية ارتفاع الايرادات المحلية بحوالي 61 مليون دينار خلال الشهر الأول من عام 2025 لتصل إلى ما قيمته 821.4 مليون دينار، مقارنة مع ما قيمته 760.4 مليون دينار لنفس الفترة من العام السابق.

وبلغت الايرادات الضريبية خلال الشهر الأول من العام ما قيمته 602.8 مليون دينار، في حين بلغت تحصيلات الضريبة العامة على السلع والخدمات ما قيمته 348.8 مليون دينار، والضرائب على الدخل والارباح ما قيمته 227.2 مليون دينار ، وضريبة بيع العقار ما قيمته 6.4 مليون دينار، والضرائب على التجارة والمعاملات الدولية ما قيمته 20.4 مليون دينار،

في حين بلغت الايرادات غير الضريبية ما قيمته 218.6 مليون دينار خلال الشهر الأول من العام الحالي.