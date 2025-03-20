صواريخ المقاومة من غزة تعطل حركة الإقلاع والهبوط في مطار بن غوريون

وطنا اليوم:أطلقت كتائب القسام، دفعة صاروخية، صوب تل أبيب، ردا على مجازر الاحتلال وتصعيد عدوانه بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقالت القسام، في بيان رسمي، إنها قصفت تل أبيب، برشقة صاروخية ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين

ودوت صافرات الإنذار في مناطق تل أبيب وغوش دان، والمناطق الساحلية، بعد إطلاق الدفعة الصاروخية، وسط إشارات إلى رصد نحو 3 صواريخ.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن حركة الإقلاع والهبوط في مطار بن غوريون الدولي تعطلت إثر إطلاق صواريخ من غزة.

وأضافت القناة أن طائرات مدنية عدة تحوم في الأجواء ولم تتلق الإذن بالهبوط في المطار.

وجاء إطلاق الصواريخ، عقب بيان جيش الاحتلال قال فيه، إنه بدأ عدوانا برية على منطقة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، مترافقا بقصف عنيف تسبب في استشهاد أكثر من 50 فلسطينيا خلال الساعات الماضية.

وأشار الاحتلال إلى أنه قوات برية، بدأت عملية على محور الساحل في منطقة بيت لاهيا، وتقود الهجوم الفرقة 252 في المنطقة.

وزعم بيان للجيش مهاجمة ما وصفها ببنى تحتية، ونقاط إطلاق قذائف مضادة للدروع تابعة لحماس في بيت لاهيا، رغم أن الدمار الذي نتج عن قصف الاحتلال كان بحق المدنيين.