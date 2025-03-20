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جيش الاحتلال يعلن بدء عملية برية في شمال قطاع غزة

منذ 28 ثانية
جيش الاحتلال يعلن بدء عملية برية في شمال قطاع غزة

وطنا اليوم:قال جيش الاحتلال الإسرائيلي:
بدأنا عملية برية في شمال قطاع غزة مع تواصل الغارات على أنحاء القطاع.
قواتنا بدأت عملية برية على محور الساحل في منطقة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.
هاجمنا مع الشاباك بنى تحتية إرهابية ونقاط إطلاق قذائف مضادة للدروع تابعة لحماس في بيت لاهيا
وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، كشفت في وقت سابق من الخميس أن الجيش يستعد لإقامة حاجز إضافي في منطقة نتساريم، على المحور الواصل بين جنوب قطاع غزة وشماله.


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