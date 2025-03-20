البكار والذنيبات يطلعان على مسار التعليم التقني والمهني بمدرسة وصفي التل بالعقبة

وطنا اليوم:تفقد وزير العمل الدكتور خالد البكار ورئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات يوم أمس، التجهيزات اللوجستية لمسارات برامج (BTEC) لتطوير التعليم المهني في مدرسة وصفي التل الثانوية للبنين في العقبة.

واطلع البكار والذنيبات، بحضور

مدير التربية والتعليم لمحافظة العقبة الدكتور عبدالوهاب الحجاج، والمفوض المالي والإداري لمنطقة العقبة الإقتصادية الخاصة علي العجارمة، ومدير مديرية العمل عاطف الحمران، على مرافق المدرسة وسير العملية التدريسية والتخصصات المهنية فيها.

واشاد البكار بجهود وزارة التربية والتعليم في التركيز على التعليم المهني والتقني، ورفد الطلبة بالمهارات اللازمة لسوق العمل، مثمنا دودور المدرسة وهيئاتها التدريسية والإدارية.

من جانبه اكد الدكتور الذنيبات اهمية التوسع في البرامج المهنية والتقنية في المدارس، مبديا استعداد شركة مناجم الفوسفات الأردنية لدعم جهود وزارة التربية والتعليم في إنجاح خططها وبرامجها التطويرية، وخاصة الموجهة للنهوض بمستوى برامج التدريب المهني والتقني، والمساعدة في توفير التجهيزات اللازمة، والمساهمة في صيانة المدارس.

وأعرب عن التقدير لدور الأسرة التربوية في محافظة العقبة والجهود الكبيرة التي تبذلها في تطوير العملية التربوية، وتنفيذ خطط الوزارة في الارتقاء بالتعليم المهني والتقني لأهميته في توفير فرص عمل وايدي مدربة.

وكان الحجاج قدم عرضا حول واقع المدرسة والتخصصات المهنية فيها والتي تشمل البناء والإنشاء والسفر والسياحة والفندقة.

واكد أن هذه التخصصات ستسهم في فتح آفاق واسعة أمام الطلبة في سوق العمل المحلي، مبينا أن برنامج (BTEC) يركز على المهارات العملية بالاضافة للجانب النظري، والدمج بين التدريب العملي والمشاريع الواقعية.

وحضر الزيارة رئيس قسم التعليم المهني في تربية العقبة المهندس علاء الشقارين، ورئيس قسم الإعلام التربوي خلود الشلول ومدير المدرسة هيثم الخشمان وعدد من معلميها.