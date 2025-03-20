إغلاق مؤقت للطريق الصحراوي في ضبعة والزميلة بسبب الغبار

وطنا اليوم:أعلنت مديرية الأمن العام عن قطع مؤقت للسير على الطريق الصحراوي في مناطقي ضبعة والزميلة بسبب الغبار الكثيف ومحدودية الرؤية الأفقية، حفاظًا على السلامة العامة، وذلك لحين تحسن الظروف الجوية.

وأكدت المديرية أن نشامى الدوريات متواجدون في كافة المواقع للدلالة والإرشاد