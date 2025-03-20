الارصاد: انعدام الرؤية الافقية في طرق خارجية بسبب الغبار

وطنا اليوم:دعت إدارة الأرصاد الجوية مستخدمي الطرق الخارجية، خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة، إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر بسبب تدني وانعدام مدى الرؤية الأفقية الناتج عن الغبار الكثيف وتشكل العواصف الغبارية، وخاصة في المناطق الصحراوية وعلى الطرق الصحراوية.

وأوصت السائقين بتجنب القيادة في حال انعدام الرؤية حفاظًا على سلامتهم.

كما تشير آخر صور الأقمار الاصطناعية الى استمرار تدفق كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة نحو المملكة في هذه الأثناء، يتخلل هذه السحب غيوم ممطرة تؤثر بشكل رئيسي في هذه الأثناء على أجزاء من شمال المملكة ووسط المملكة بما فيها بعض أحياء العاصمة عمان خاصة الغربية.