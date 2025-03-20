حمادة: توجيهات ولي العهد تعزز مستقبل السياحة في الأردن وتفتح آفاق الاستثمار والتنمية

وطنا اليوم – ثمن رئيس لجنة السياحة والخدمات والمطاعم في غرفة صناعة عمان، رائد حمادة، التوجيهات السديدة التي أطلقها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، خلال اجتماعه مؤخرا مع المعنيين بقطاع السياحة والتي ركزت على ضرورة وضع خطة عمل شاملة لقطاع السياحة في المملكة، تهدف إلى تعزيز استدامة الأنشطة السياحية وإبراز الفرص الاستثمارية.

وقال حمادة في بيان صحفي اليوم إن هذه التوجيهات تمثل خطوة هامة نحو تحسين تجربة السياح وتنشيط القطاع السياحي في الأردن، مع التركيز على تعزيز السياحة الاستشفائية عبر الشراكة مع القطاع الخاص.

وأكد حمادة على أهمية تضمين الخطة المستقبلية مجموعة من المواضيع الأساسية التي تضمن تحقيق النجاح المستدام للقطاع السياحي، ومنها تحسين البنية التحتية للمواقع السياحية التي تعد من الأولويات الأساسية.

وأشار إلى أنه يجب العمل على تحسين طرق النقل والمرافق الفندقية والخدمات العامة في جميع الوجهات السياحية.

وأوضح حمادة أن توفير بيئة سياحية ملائمة من خلال تحديث هذه البنية التحتية سيساهم في رفع مستوى الراحة للزوار، مما يسهم في جذب المزيد من السياح إلى المملكة.

وشدد حمادة على ضرورة الاستثمار في السياحة الاستشفائية، خاصة في المناطق المعروفة عالميا مثل البحر الميت وحمامات ماعين.

وأضاف حمادة أن تطوير المرافق العلاجية وتوسيع العروض العلاجية الطبيعية يعد خطوة استراتيجية في جذب السياح الباحثين عن الاستشفاء والاستجمام، وهو ما سيساهم في رفع مكانة الأردن كوجهة صحية عالمية.

و أكد حمادة على أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في الترويج للقطاع السياحي، مشيرا إلى ضرورة التوسع في الحملات التسويقية الرقمية عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، بما يساعد في الوصول إلى جمهور أوسع من السياح في الأسواق العالمية، مما يعزز حضور الأردن كوجهة سياحية عالمية.

وأشار حمادة إلى أهمية الاستثمار في تدريب العاملين في القطاع السياحي، مؤكدا أن الكوادر البشرية المدربة بشكل جيد تمثل عاملا أساسيا في نجاح القطاع وهذا يتطلب توفير برامج تدريبية متخصصة في مجال الضيافة والخدمات السياحية، يمكن تحسين مستوى الخدمة المقدمة للسياح، مما يسهم في تحسين تجربتهم وزيادة رضاهم عن الخدمات الأردنية.

وأوضح حمادة أنه من الضروري تحفيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتطوير مشاريع سياحية مبتكرة ومستدامة.

وأكد حمادة أن تعزيز الشراكات في هذا القطاع يمكن أن يؤدي إلى إيجاد فرص استثمارية جديدة، وبالتالي زيادة تدفق الاستثمارات في المشاريع السياحية التي تساهم في تنمية القطاع بشكل مستدام.

وأشار حمادة إلى ضرورة الاستثمار في تراث الأردن الثقافي والأثري لتعزيز السياحة الثقافية والتراثية. ولفت إلى أن المملكة تحتوي على العديد من المواقع التاريخية والأثرية التي يمكن تطويرها وترويجها بشكل أكبر لجذب الزوار المهتمين بالتاريخ والحضارات القديمة.