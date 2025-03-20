مجموعة سعد الله تمنح تفويضًا رسميًا للأستاذ عصام المساعيد بإدارة اعمالها في الأردن والكويت

وطنا اليوم:أعلنت مجموعة سعد الله للاستشارات والتدريب الإداري عن منح تفويض رسمي للأستاذ عصام إبراهيم غرير المساعيد، ليشغل منصب المدير الأكاديمي للمجموعة في المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت، إلى جانب توليه مهام مدير الاتصال المؤسسي والتواصل مع الجهات الرسمية والخاصة.

يأتي هذا القرار بناءً على الكفاءة المهنية والخبرات الإدارية التي يتمتع بها المساعيد في مجالات التدريب والتعليم، حيث سيقوم بتمثيل المجموعة رسميًا أمام المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة، إضافةً إلى إدارة العمليات الأكاديمية والتدريبية، وتوقيع الاتفاقيات والعقود ضمن نطاق اختصاصه، بما يعزز من التوسع الإقليمي للمجموعة في الأردن والكويت والإمارات ومصر.

وتشمل مهام المساعيد تنفيذ المشاريع الاستراتيجية، وإبرام شراكات أكاديمية مع الجامعات والمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى الإشراف على برامج المنح الدراسية وتطوير المسابقات الطلابية، بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للمجموعة في دعم التعليم والتطوير المهني.

يُذكر أن هذا التفويض يمتد لعام كامل ابتداءً من 12 مارس 2025 وحتى 11 مارس 2026، قابل للتجديد وفقًا لما تقتضيه متطلبات العمل والتعاون المشترك بحسب ما تم الاعلان عنه