بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. بنوك وشركات

مجموعة سعد الله تمنح تفويضًا رسميًا للأستاذ عصام المساعيد بإدارة اعمالها في الأردن والكويت

منذ 55 ثانية
مجموعة سعد الله تمنح تفويضًا رسميًا للأستاذ عصام المساعيد بإدارة اعمالها في الأردن والكويت

وطنا اليوم:أعلنت مجموعة سعد الله للاستشارات والتدريب الإداري عن منح تفويض رسمي للأستاذ عصام إبراهيم غرير المساعيد، ليشغل منصب المدير الأكاديمي للمجموعة في المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت، إلى جانب توليه مهام مدير الاتصال المؤسسي والتواصل مع الجهات الرسمية والخاصة.

يأتي هذا القرار بناءً على الكفاءة المهنية والخبرات الإدارية التي يتمتع بها المساعيد في مجالات التدريب والتعليم، حيث سيقوم بتمثيل المجموعة رسميًا أمام المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة، إضافةً إلى إدارة العمليات الأكاديمية والتدريبية، وتوقيع الاتفاقيات والعقود ضمن نطاق اختصاصه، بما يعزز من التوسع الإقليمي للمجموعة في الأردن والكويت والإمارات ومصر.

وتشمل مهام المساعيد تنفيذ المشاريع الاستراتيجية، وإبرام شراكات أكاديمية مع الجامعات والمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى الإشراف على برامج المنح الدراسية وتطوير المسابقات الطلابية، بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للمجموعة في دعم التعليم والتطوير المهني.

يُذكر أن هذا التفويض يمتد لعام كامل ابتداءً من 12 مارس 2025 وحتى 11 مارس 2026، قابل للتجديد وفقًا لما تقتضيه متطلبات العمل والتعاون المشترك بحسب ما تم الاعلان عنه


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:40

بحضور عدد من الشخصيات البارزة .. أمسية رمضانية حاشدة في الجامعة الأردنية

10:29

أمانة ما تحطوه بالثلاجة سقعة!.. صرخة أم من غزة فقدت طفلها الوحيد

10:16

35 مدرسة جديدة قيد التنفيذ في الأردن بتكلفة 68 مليون دينار

10:10

1.601 مليون أردني و624 ألف لاجئ سوري يحتاجون للدعم

09:45

حينما تقول النقابة بأن راتب الخبّاز الوافد 930 ديناراً.!

09:41

بلدية غرب إربد تبيع الحاويات لـ 56 بلدية من إنتاج مصنعها

09:37

جدل واسع حول إعادة موظف حكومي موقوف إلى عمله قبل صدور حكم قضائي نهائي!

09:29

صاروخ من اليمن يسبب إصابة 13 إسرائيليا وإجلاء نتنياهو من الكنيست

09:22

الجيش يحاصر القصر الجمهوري ويطارد الدعم السريع وسط الخرطوم

09:12

طقس بارد وماطر ورياح نشطة وتحذيرات من الغبار

05:05

الأردن يرحب بالجهود الدبلوماسية المبذولة لإنهاء الحرب الأوكرانية

03:22

ولي العهد يساند النشامى قبل مباراتهم أمام فلسطين

وفيات
وفيات الأربعاء 19-3-2025وفيات الثلاثاء 18-3-2025وفيات الاثنين 17-3-2025وفيات الأحد 16-3-2025كريمة الشيخ عبدالحميد السائح والدة سعيد ابوميزر في ذمة الله