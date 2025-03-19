الأردن يعزز صناعة الفوسفات بمشروع ضخم بقيمة 250 مليون دولار!

وطنا اليوم:وضع رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان حجر الأساس للمرحلة الثانية من مصانع حامضي الكبريتيك والفوسفوريك في منطقة الشيدية – قضاء الجفر، التابعة لشركة مناجم الفوسفات الأردنية، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور محمد الذنيبات.

🔹 أهمية المشروع:

• يوفر 300 فرصة عمل مباشرة و500 فرصة غير مباشرة.

• يرفع الطاقة الإنتاجية لمصنع حامض الكبريتيك من 2,200 طن متري يوميًا إلى 4,450 طن متري يوميًا (1.5 مليون طن سنويًا).

• يولد 20 ميجاواط إضافية من الطاقة الكهربائية، مع تصدير 9 ميجاواط منها.

• يرفع الطاقة الإنتاجية لمصنع حامض الفوسفوريك من 900 طن متري يوميًا إلى 1,600 طن متري يوميًا (550 ألف طن سنويًا من P₂O₅).

• يعزز الاستهلاك المحلي للفوسفات ليصل إلى 70%، مما يقلل نسبة التصدير الخارجي إلى 30%.

🔹 مشاريع موازية لدعم قطاع الفوسفات:

• مشروع تعويم الفوسفات بقيمة 125 مليون دولار، لإنتاج 2 مليون طن سنويًا من الفوسفات عالي الجودة، مع توفير 250 وظيفة مباشرة و2000 وظيفة غير مباشرة في قطاع الشحن.

• مشروع معالجة مياه غسيل الفوسفات بتكلفة 25 مليون دولار، لتوفير 7,000 متر مكعب يوميًا من المياه النقية لمصانع الشركة، ومن المتوقع تشغيله بحلول سبتمبر 2025.

🔹 رؤية تنموية مستدامة

أكد رئيس الوزراء ضرورة تنفيذ برامج تدريب وتأهيل لأبناء المنطقة، تواكب مراحل إنجاز المشروع، لتمكينهم من الاستفادة من فرص العمل الجديدة.

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