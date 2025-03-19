بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

قرارات تنظيمية جديدة بشأن ضوابط استخدام المركبات والدراجات الآلية في توصيل الطلبات

منذ 25 ثانية
قرارات تنظيمية جديدة بشأن ضوابط استخدام المركبات والدراجات الآلية في توصيل الطلبات

وطنا اليوم:في خطوة تهدف إلى تطوير قطاع توصيل طلبات البريد ورفع مستوى جودة الخدمات، أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات عن إصدار حزمة من القرارات التنظيمية الجديدة تضمنت ضوابط استخدام المركبات والدراجات الآلية في توصيل الطلبات، وتقديم خدمة التوصيل عبر المنصات الإلكترونية، وجاءت هذه القرارات التنظيمية لمواكبه التطور الحاصل في قطاع البريد، وتم نشر هذه القرارات على الموقع الإلكتروني للهيئة، مع إشعار الجهات المعنية بها.
وشملت هذه الضوابط مجموعة من الإجراءات والالتزامات التي يجب على المرخص لهم الامتثال لها، ومن أبرزها اشتراطات خاصة بالسائقين وصناديق نقل المواد الغذائية، حيث تم إدخال اشتراطات جديدة تتعلق بالالتزام بإجراء ترميز السائقين والالتزام بمؤشرات الأداء الخاصة بمقدمي خدمه التوصيل عبر المنصات الإلكترونية بهدف التأكد من كفاءة السائقين وحصولهم على التصاريح اللازمة ، وضمان استخدام المركبات والدراجات الآلية التي تلبي المعايير الفنية الحديثة من حيث الأمان، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة للسائقين لضمان الشفافية والرقابة الفعّالة بهدف تحسين مستويات الأمان وحماية حقوق وأرواح سائقي التوصيل، فضلاً عن حماية خصوصية بيانات المستخدمين، مما يساهم في تقديم أعلى مستويات الخدمة.
وقال المهندس بسام السرحان، الرئيس التنفيذي للهيئة، أن هذه القرارات تهدف إلى ضمان تقديم خدمات توصيل آمنة وفعّالة، مع الحفاظ على بيئة تنافسية عادلة بين مقدمي الخدمات، إضافة الى حماية مصالح المواطنين والمستفيدين من خدمات البريد (التوصيل) وحماية حقوق سائقي التوصيل والمحافظة على حياتهم من خلال الاشتراطات المتعلقة بوسيلة التوصيل، وذلك انطلاقاً من حرص الهيئة على المحافظة على الأطراف المعنية كافة بعملية التوصيل،.
وأضاف، إن الهيئة ستواصل متابعة تطبيق هذه القرارات من خلال آليات رقابية متطورة، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى التعاون لضمان نجاح هذه الجهود، بما يعكس التزام الهيئة بتقديم خدمات ذات جودة عالية تلبي تطلعات المواطنين والمستفيدين من خدمات البريد.
وفي سياق متصل، أطلقت الهيئة حملة توعوية تستهدف أصحاب المطاعم والمنشآت التجارية والمستهلكين، لتسليط الضوء على ضرورة الالتزام بالمعايير التنظيمية واختيار خدمات توصيل مرخصة وموثوقة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:58

الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول

13:51

العموش: أكثر من 4.7 مليون حركة دفع إلكترونية عبر دائرة الأراضي

13:25

فهد العملة : القمة العالمية للابتكار نجحت بإمتياز بحضور لافت وتوصيات هامة

13:02

أسرة المريضة حنان الشيخ تناشد أهل الخير للتبرع بالدم في مستشفى الجامعة الأردنية

12:37

شبح الجفاف يخيم على لبنان.. وأزمة زراعية تلوح في الأفق

12:27

الصناعة : لا نقص في كميات الشعير والمخزون يغطي 8 شهور

12:19

مجلس النواب: ندعو الحكومة لاتخاذ جميع التدابير مع الدول الفاعلة لردع المحتل

12:14

Zain Group introduces Global M2M offering to accelerate the proliferation of connected devices across the region

12:13

“زين” تطلق عرض “Global M2M” لتسريع انتشار الأجهزة المتصلة في أسواق الشرق الأوسط

11:58

وفاتان و4 إصابات بحوادث تصادم وتدهور في المفرق وإربد

11:51

قرارات مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي (تفاصيل)

11:39

منحة بـ 150 ألف يورو للمركز الوطني للبحوث الزراعية

وفيات
وفيات الأربعاء 19-3-2025وفيات الثلاثاء 18-3-2025وفيات الاثنين 17-3-2025وفيات الأحد 16-3-2025كريمة الشيخ عبدالحميد السائح والدة سعيد ابوميزر في ذمة الله