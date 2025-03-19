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العموش: أكثر من 4.7 مليون حركة دفع إلكترونية عبر دائرة الأراضي

منذ 22 ثانية
العموش: أكثر من 4.7 مليون حركة دفع إلكترونية عبر دائرة الأراضي

وطنا اليوم:قال مدير عام دائرة الأراضي والمساحة الدكتور أحمد العموش، إن لدينا 135 خدمة مسجلة لدى الدائرة، و34 خدمة مؤتمتة من الخدمات الأكثر طلبا من قبل المواطنين.
وقال إن الدائرة أنجزت 105 آلاف طلب بيع أنجز بشكل كامل إلكترونيا عدا التوقيع على العقود والذي يتم وجاهيا بموجب القانون من أصحاب العلاقة، فيما بلغ عدد الوثائق التي تم إصدارها منذ إطلاق الدائرة لخدماتها الإلكترونية تجاوز المليون وثيقة، سواء عبر تطبيق سند أو الموقع الإلكتروني للدائرة وضمن شروط تحفظ سرية المعلومة بالنسبة للمالكين.
وأضاف خلال لقاء بمنتدى التواصل الحكومي، اليوم الأربعاء، بعنوان “التحول الرقمي لخدمات الدائرة” ، أن طلبات إزالة الشيوع التي أصبحت من صلاحيات الدائرة منذ 2019، بلغ نسبة الإنجاز فيها 47%.
ومنذ إغلاق شبابيك المحاسبة في الدائرة، سُجلت 4,733,707 حركات دفع إلكترونية.
كما كشف العموش، خلال منتدى التواصل الحكومي، أن عدد زوار الموقع الإلكتروني الجديد للدائرة وصل إلى 6,140,740 زائرًا حتى 17 مارس 2025.
وأكد أن القيمة الإدارية التي تم إطلاقها في جميع مديريات التسجيل المملكة تم تحديدها وفقا لآليات عمل واضحة بما يتناسب مع السوق ووصلت إلى 80% من القيمة الحقيقية لقطع الأراضي، وتم تقدير 646 ألف شقة ، ومليون و800 ألف قطعة أرض، ولا يمكن تعديلها إلا من خلال لجنة محلية ومركزية.
وأشار إلى أن الدائرة أنهت عملية تصنيف بياناتها ورفعها على منصة تصنيف البيانات الحكومية امتثالاً لمتطلبات سياسة إدارة وتصنيف البيانات للمساهمة في تحقيق رؤية الإدارة للتميز في تقديم الخدمات الوطن والمواطن.
وقال إنه تم إطلاق نسخة جديدة ومحدثة لمخطط الأراضي الذكي الذي يمثل خدمة نوعية مجانية، وخطوة محورية لتعزيز الشفافية بما ينعكس إيجابيا على تحسين جودة الخدمات المقدمة


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