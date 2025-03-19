فهد العملة : القمة العالمية للابتكار نجحت بإمتياز بحضور لافت وتوصيات هامة

وطنا اليوم_

* الشبكة العربية للابداع والابتكار تطلق جائزة الابتكار العربي

* الشبكة تترأس منصة الابتكار العربية بإشراف جامعة الدول العربية

عقب انتهاء فعاليات القمة العالمية للابتكار التي عقدت مؤخراً في دبي والتي نظمتها الشبكة العربية للابداع والابتكار بالتعاون مع معهد الابتكار وسط حضور رسمي عربي لافت ووفود اجنبية شاركت خلال حفل الافتتاح واوراق العمل المتخصصة التي ركزت في مجملها على قضايا الابتكار في مختلف المجالات من ضمنها الابتكار في الخدمات الحكومية والابتكار في تطبيق القانون اضافة الى الابتكار في الخدمة المجتمعية والرعاية الصحية والتعليم .

وقد صرّح السيد فهد فايز العملة الامين العام للشبكة العربية للابداع والابتكار في بيان صحفي أن نتائج القمة جاءت على حجم التطلعات التي رسمتها الشبكة منذ البداية واستطاعت القمة احتضان الكفاءات واصحاب الاختصاص من المشاركين الذين يمثلون نخبة من الشخصيات الرائدة عالميًا والذين تحدثوا عن تجارب الدول في الابتكار باعتبار ان الابتكار اليوم ليس خيارًا، بل ضرورة وليس ثقافة عامة، بل أسلوب عمل واستراتيجية بقاء.

وقال العملة ان الشبكة العربية للابداع والابتكار سلّمت خلال فعاليات القمة جوائز الابتكار الاستثنائية والتي مُنحت مناصفة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، حيث كانت الجائزة من نصيب كل من

‏‎الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بدبي وجمعية المخترعين الإماراتيه ووزارة العدل الاماراتية

‏‎أما من المملكة العربية السعودية، فقد فازت بالجائزة كل من مؤسسة الملك عبدالعزيز للموهبة والابداع ووزارة الداخلية السعودية ومؤسسة الاسكان التنموي ونادي الابتكار السعودي

وعن النتائج والتوصيات التي خرجت بها القمة قال العملة ان الشبكة العربية للابداع والابتكار حققت ازدياداً في توسع عملها على المستوى العربي من خلال توقيع ٣٨ مذكرة تفاهم مع المنظمات والمؤسسات الحكومية والخاصة واستثمار هذه الشراكات وتعزيزها لخدمة رؤى وتطلعات الشبكة التي تهدف الى توسيع رقعة العمل العربي المشترك في مجال الابتكار اضافة الى النجاح المميز لاوراق العمل المقدمة ضمن فعاليات القمة والتنوع في تخصصات المتحدثين لتسليط الضوء على قصص النجاح في مواضيع الابتكار والاتفاقات المبدأية على تكليف الشبكة العربية للابداع والابتكار على تقديم الدورات المتخصصة في مجال الابتكار من خلال المدربين المعتمدين لدى الشبكة ..

كما اعلنت الشبكة العربية للابداع والابتكار عقب

عقدها لعدد من اللقاءات الثنائية الهامة مع الجهات الرسمية التي حضرت القمة عن اعتماد تدوير مكان انعقاد القمة العالمية للابتكار بالنظر للملفات المقدمة من الدول الراغبة في استضافتها .

كما تم الاعلان الرسمي عن اطلاق الشبكة العربية للابداع والابتكار لمعهد الابتكار العربي التابع لها ليكون الجهة المختصة بمنح دورات الابتكار في مختلف المجالات ومنح الشهادات للمتقدمين لامتحانات المعهد بالشراكة مع عدد من المؤسسات الأكاديمية التي وقعت اتفاقيات الشراكة مع الشبكة اضافة الى الاعلان الرسمي عن جائزة الابتكار العربية التي تمنحها الشبكة للمنظمات والمؤسسات والشركات والافراد ممن يتقدمون للحصول على الجائزة من خلال الموقع الالكتروني الخاص بها وتسليم الجوائز للفائزين خلال فعالية القمة العالمية للابتكار القادمة واستمرار التواصل مع الاخوة في ادارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي في جامعة الدول العربية فيما يتعلق بمنصة الابتكار العربية التابعة لها والتي ستتشكل برئاسة الشبكة العربية للإبداع والابتكار .