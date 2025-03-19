أمنية تطلق خدمات الحوسبة السحابية العامة الحديثة في الأردن بالتعاون مع Red Hat العالمية

وطنا اليوم:على هامش الملتقى الدولي للهواتف المتنقلة (Mobile World Congress 2025) الذي عقد في برشلونة مؤخراً، أعلنت شركة أمنية، المزود الرائد لخدمات الاتصالات في الأردن، عن تعاونها الاستراتيجي مع شركة Red Hat- المزود العالمي الرائد لحلول البرمجيات مفتوحة المصدر- لإطلاق خدمات الحوسبة السحابية العامة المتطورة في السوق الأردني، لتعزز أمنية بذلك التزامها الراسخ بدفع عجلة التحول الرقمي في المنطقة.

وستقدم أمنية بصفتها مزوداً معتمداً للخدمات السحابية من Red Hat، حلول حوسبة سحابية هجينة حديثة داخل المملكة، حيث ستوفر هذه الخدمات للمؤسسات حلولاً مستضافة ومدارة تعتمد على تقنيات Red Hat الرائدة في الحوسبة السحابية الهجينة المفتوحة، مما يتيح مرونة وأماناً وقابلية توسع محسّنة.

كما ستوفر أمنية – بموجب هذا التعاون- حلول المصادر المفتوحة للمؤسسات من Red Hat، بما في ذلك Red Hat Enterprise Linux وRed Hat OpenShift وRed Hat Ansible Automation Platform ، مما سيمكن المؤسسات والشركات المستفيدة من هذه الحلول من الاستجابة بسرعة أكبر لظروف السوق باستخدام تقنيات المصادر المفتوحة للمؤسسات، المدعومة بأعلى مستويات الدعم والخبرة الفنية.

كما ستتيح أمنية من خلال هذا التعاون خدمات الحوسبة السحابية الطرفية المدارة، مع إدارة موحدة باستخدام منصة Red Hat OpenShift، وهي المنصة الرائدة لتطبيقات الحوسبة السحابية الهجينة المعتمدة على Kubernetes، مما يعزز مستويات المرونة وسرعة الاستجابة. وتوفر هذه الخدمة حلولاً مُدارة مخصصة أو متعددة المستأجرين، لمساعدة العملاء من المؤسسات على تحديث تطبيقاتهم التقليدية والانتقال من بيئات التشغيل المحلية إلى السحابة.

وفي هذا السياق، قال رئيس دائرة قطاع الأعمال في شركة أمنية إياد جبر: “متحمسون للتعاون مع Red Hat لتقديم منصة متكاملة للحوسبة السحابية العامة، تساهم في تسريع التحول الرقمي عبر الأردن. سيمكننا هذا التعاون من توفير خدمات سحابية رائدة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الشركات الأردنية المتطورة، مما يضمن نجاحها في بيئة رقمية تنافسية”.

من جانبه، قال نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في Red Hat مارتن لينتل:” نلتزم فيRed Hat بتمكين الشركات من خلال المرونة والابتكار في تقنيات المصادر المفتوحة للمؤسسات. يمثل تعاوننا مع أمنية خطوة مهمة في توسيع قدرات الحوسبة السحابية الهجينة في الأردن، حيث يتيح للمؤسسات تحديث بنيتها التحتية لتكنولوجيا المعلومات بطرق تضمن الاستقرار وقابلية التوسع والتشغيل الآلي عبر بيئات الحوسبة السحابية الهجينة، كما أننا نتطلع لدعم أمنية في تقديم خدمات سحابية على مستوى الشركات، تدفع عجلة التحول الرقمي وتعزز نمو الأعمال في المنطقة”.

وكجزء من هذا التعاون، ستقدم أمنية مجموعة متنوعة من خدمات الحوسبة السحابية العامة، بما في ذلك البنية التحتية كخدمة (IaaS) والحاوية كخدمة (CaaS) مع ميزات أمان متقدمة على مستوى الشركات، وإدارة بنية تحتية مؤتمتة، وتكامل سلس مع الأنظمة التقنية القائمة. تم تصميم هذه الخدمات لمساعدة الشركات الأردنية على توسيع عملياتها الرقمية مع الالتزام بمعايير حوكمة البيانات المحلية والدولية.

ومن خلال هذا التعاون الرائد، تعزز أمنية مكانتها كمزود تكنولوجي رائد في الأردن، وتسهم في دفع التحول الرقمي وتعزيز الابتكار في بيئة الأعمال بالمنطقة. ومن المقرر إطلاق الخدمات السحابية العامة الجديدة للعملاء في عام 2025، مع توفير دعم محلي متخصص لضمان حصول الشركات الأردنية على الأدوات والخبرات اللازمة لإنجاح مسيرتها الرقمية.