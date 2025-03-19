بنك الإسكان يدعم برامج وأنشطة تكية أم علي في رمضان 2025 بمشاركة واسعة من موظفيه

وطنا اليوم:قدّم بنك الإسكان دعمه لعدد من برامج وأنشطة تكية أم علي الخاصة بشهر رمضان، وبمشاركة واسعة من موظفيه من متطوعي برنامج البنك للمسؤولية الاجتماعية “إمكان الإسكان”، الذي يقوم على التعاون والتشاركية من أجل التمكين المجتمعي.

ويُعد هذا الدعم جزءاً من الشراكة الاستراتيجية بين البنك وتكية أم علي، حيث يقدم البنك من خلال الشراكة مساندته المستمرة لمختلف برامج تكية أم علي وحملاتها الموسمية، بما فيها حملات شهر رمضان المبارك، كما يأتي هذا الدعم ضمن إطار حرص بنك الإسكان على تعزيز جهود تكية أم علي وتمكينها من تحقيق أهدافها بضمان توفير الغذاء لعيش كريم لأفراد المجتمع.

وقد شارك متطوعو البنك من فريق “إمكان الإسكان” في تقديم وجبات الإفطار للصائمين من ضيوف موائد الرحمن التي تقيمها تكية أم علي في مقرها الرئيسي في منطقة المحطة، حيث قدمت تكية أم علي وجبات الإفطار الساخنة لأكثر من 5000 صائم ممن تستقبلهم في مقرها يومياَ طيلة أيام شهر رمضان المبارك، إلى جانب المشاركة في عمليات تعبئة الطرود الغذائية التي يتم توزيعها على الأسر العفيفة المستفيدة من برامج تكية أم علي.

ويُشار إلى أن تكية أم علي تعمل على توفير الدعم الغذائي الشهري لـ 20,000 أسرة تعيش تحت خط الفقر الغذائي في كافة محافظات المملكة، حيث تقوم بإيصال الطرود الغذائية شهرياً وعلى مدار العام لهذه الأسر، كما تقوم تكية أم علي خلال شهر رمضان بتقديم 5,000 وجبة إفطار ساخنة يويماً للصائمين ضمن موائد الرّحمن.