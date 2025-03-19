حكومة الاحتلال توافق على عودة بن غفير رغم معارضة قانونية

وطنا اليوم:قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الحكومة التي يرأسها بنيامين نتنياهو وافقت على عودة إيتمار بن غفير إلى منصبه وزيرا للأمن القومي رغم معارضة المستشارة القانونية للحكومة.

وفي وقت سابق من مساء الثلاثاء، نقلت وكالة رويترز عن بيان مشترك بأن بن غفير الذي غادر الحكومة بسبب خلافات على وقف إطلاق النار في غزة، سيعود إلى الحكومة الائتلافية، وذلك بعد استئناف إسرائيل غاراتها على القطاع.

بدورها قالت وكالة الصحافة الفرنسية، إن حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو وحزب القوة اليهودية (يميني متطرف) الذي يتزعمه بن غفير اتفقا على عودة الأخير إلى الحكومة التي انسحب منها احتجاجا على إبرام هدنة مع حركة حماس في يناير/كانون الثاني الماضي.

ووفقا لرويترز، فإن عودة بن غفير ستعزز حكومة نتنياهو، التي لم يتبق لها سوى أغلبية ضئيلة في البرلمان بعد انسحابه في يناير/كانون الثاني الماضي.

من جهتها، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن عضو مجلس الحرب السابق غادي آيزنكوت قوله إن إعادة حزب إيتمار بن غفير للحكومة هي تضحية بالأسرى الأحياء، في إشارة إلى الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس منذ طوفان الأقصى وتطالب بمبادلتهم بمعتقلين فلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وفي 19 كانون الثاني/ يناير الماضي أعلن حزب (القوة اليهودية) الذي يترأسه وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، استقالة زعيمه ووزيرين آخرين من أعضاء الحزب من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو؛ بسبب اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.