ارتفاع في أعداد الزوار الدوليين وتحسن الدخل السياحي في شباط

وطنا اليوم:شهد القطاع السياحي نموًا ملحوظًا خلال شباط الماضي، حيث ارتفع عدد الزوار الدوليين والدخل السياحي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة السياحة والآثار والبنك المركزي الأردني.

وبحسب البيانات، بلغ الدخل السياحي خلال شباط الماضي نحو 428 مليون دينار، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 10 بالمئة مقارنة بذات الشهر من 2024، حيث بلغ الدخل السياحي آنذاك 390 مليون دينار، ويعزى هذا النمو إلى زيادة أعداد السياح وارتفاع إنفاق الزوار القادمين من الأسواق السياحية الرئيسية، خصوصًا السياح العرب.

واستقبلت المملكة خلال نفس الشهر نحو 525 ألف زائر دولي، مقارنة بـ 465 ألف زائر خلال نفس الشهر من 2024، بزيادة بلغت 13 بالمئة، كما بلغ عدد سياح المبيت نحو 435 ألف زائر، مقارنة مع 398 ألفا للفترة ذاتها من عام 2024، محققًا ارتفاعًا بنسبة 9 بالمئة، أما زوار اليوم الواحد فقد ارتفع عددهم إلى 89 ألف زائر مقارنة بـ 66 ألف زائر في شباط 2024، مسجلًا نموًا بنسبة 35 بالمئة.

وفيما يخص الأداء الفعلي للقطاع السياحي للعام 2025، فقد سجل الدخل السياحي خلال الشهرين الأولين من العام نموًا بنسبة 16.3 بالمئة، ليصل إلى 910 ملايين دينار، مقارنة بـ 782 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من 2024، حيث يعود هذا النمو إلى زيادة أعداد السياح الدوليين بنسبة 21.5 بالمئة، إضافة إلى ارتفاع معدلات إنفاق السياح، لا سيما من الزوار العرب.

وبلغ إجمالي عدد الزوار الدوليين خلال الشهرين الأولين من العام الحالي نحو مليون و136 ألف زائر، مقارنة بـ 935 ألف زائر خلال الفترة نفسها من 2024، بزيادة بلغت 21.5 بالمئة، فيما ارتفع عدد سياح المبيت إلى 938 ألف زائر مقارنة بـ 804 آلاف زائر في عام 2024، محققًا زيادة بنسبة 16.6 بالمئة، كما شهد زوار اليوم الواحد زيادة ملحوظة، حيث بلغ عددهم 198 ألف زائر مقارنة بـ 130 ألف زائر في 2024، محققًا نموًا بنسبة 52.2 بالمئة.

ويعود هذا الارتفاع في أعداد السياح والدخل السياحي إلى عدة عوامل، أبرزها زيادة الحملات الترويجية في الأسواق السياحية المستهدفة، إضافة إلى استئناف عدد جديد من الرحلات الجوية المباشرة ومنخفضة التكلفة.

وتسعى وزارة السياحة والآثار إلى تعزيز أداء القطاع السياحي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي في الاقتصاد من خلال تطوير المنتج السياحي والبنية التحتية السياحية، وتحسين تجربة الزائر، وتكثيف الحملات التسويقية والتركيز على الأنماط السياحية المختلفة وتنويع الأسواق المستهدفة، لضمان استمرار النمو وخلق فرص عمل وترسيخ مكانة الأردن كوجهة سياحية عالمية.