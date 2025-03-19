14 شهيدا في سلسلة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة

وطنا اليوم:استشهد، الليلة الماضية وفجر الأربعاء، 14 فلسطينيا، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي، مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وقال مسعفون من الهلال الأحمر، إن فلسطينيين استشهدا وأصيب خمسة آخرين جراء استهداف طائرة مسيرة للاحتلال خيمة تؤوي نازحين في محيط منطقة المواصي جنوب غرب مدينة خان يونس، جنوبي القطاع.

وأفاد مصادر فلسطينية باستشهاد امرأة وطفل وإصابة ثلاثة آخرين جرّاء قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين، شمال مدينة خان يونس.

وأضافت المصادر أن أربعة فلسطينيين استشهدوا جراء استهداف طائرات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين مقابل نادي الوكالة غرب مدينة خان يونس.

وقال مسعفون من الهلال الأحمر، إنهم نقلوا 4 شهداء وعدد من الجرحى إلى مستشفى المعمداني في مدينة غزة، بعد قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة الحطاب في حي الصبرة جنوب المدينة.

وكانت قوات الاحتلال، قد استأنفت عدوانها على قطاع غزة، فجر الثلاثاء، بعد توقف لأكثر من شهرين، مما أسفر عن استشهاد ما يزيد على 400 فلسطيني غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة المئات بجروح مختلفة.

ويأتي استئناف العدوان على قطاع غزة، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، في ظل استمرار الحصار وقطع الإمدادات الطبية والإنسانية.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد ما يزيد على 48,572 فلسطينيا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 112,032 آخرين، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام.