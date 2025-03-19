بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الأردن يدين بأشد العبارات الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية

منذ 12 ثانية
الأردن يدين بأشد العبارات الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية

وطنا اليوم:دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات، الغارات الإسرائيلية على أراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة، والتي أسفرت عن ارتقاء وإصابة العشرات خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وانتهاكًا صارخًا لسيادة ووحدة سوريا، وتصعيدًا خطيرًا لن يسهم إلا في تأجيج التوتر والصراع في المنطقة.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة وقوف المملكة مع سوريا الشقيقة وأمنها واستقرارها وسيادتها، داعيًا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف اعتداءاتها الاستفزازية اللاشرعية على سوريا، وإنهاء احتلال جزء من أراضيها، مشدّدًا على ضرورة التزام إسرائيل بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة التي تفرض احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
05:46

الدفاع المدني يستجيب لحادث داخل إحدى محطات المحروقات في محافظة العاصمة

04:43

حماس تثمن المواقف العربية وتطالب بالضغط على واشنطن

03:36

طقس العرب: انخفاض حاد وكبير على درجات الحرارة

01:33

عمّان.. اشتعال مادة نفطية داخل إحدى محطات الوقود

00:16

وفاة طفلين أردنيين وإصابة أفراد من أسرتهما إثر حادث سير بالسعودية

23:12

حماس: لم نرفض المقترح الأمريكي والاحتلال يريد إفشال الهدنة

22:08

الدكتور احمد الرقيبات يكتب.. الحروب العالمية ومصير البشرية

22:05

سنصمد

21:54

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي العدوان وأبو الراغب

21:02

Orange Jordan Signs Exclusive Agreement to Provide Telecommunications Services on Amman Vision Buses

20:49

73 % من شهداء قطاع غزة من الأطفال والنساء

20:42

صاروخ من اليمن يرعب الإسرائيليين والاحتلال يعلن اعتراضه

وفيات
وفيات الثلاثاء 18-3-2025وفيات الاثنين 17-3-2025وفيات الأحد 16-3-2025كريمة الشيخ عبدالحميد السائح والدة سعيد ابوميزر في ذمة اللهوفيات الجمعة 14-3-2025