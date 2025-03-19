طقس العرب: انخفاض حاد وكبير على درجات الحرارة

وطنا اليوم_ – تشير الخرائط الجوية المطورة في مركز طقس العرب إلى تأثر منطقة الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط بما فيها المملكة بكتلة هوائية باردة جداً قادمة من شرق القارة الأوروبية مصاحبة لامتداد منخفض جوي وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء وخلال نهاية الأسبوع وتتسبب بعودة درجات الحرارة إلى مستويات شتوية بالتزامن مع آخر أيام فصل الشتاء وبدء فصل الربيع فلكيًا إن شاء الله.

ومع نهار يوم الأربعاء ينحسر تأثير المملكة بموجة دفء ويطرأ انخفاض إضافي وواضح أيضًا على درجات الحرارة، لتصبح حول المعدل إلى أعلى بقليل، ويصبح الطقس أقل دفئًا مقارنة مع الأيام السابقة، ويزداد الشعور بالبرودة في الجبال نظرًا لنشاط حركة الرياح بعد الظهر والعصر وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة، تنشط مع ساعات العصر، وتكون مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية والسهول الشرقية.

وخلال ساعات الليل أي ليل الأربعاء/الخميس تتأثر المملكة تدريجيًا بامتداد منخفض جوي وتزداد برودة الأجواء على نحو لافت، ويكون الطقس باردًا في العديد من المناطق وغائمًا جزئيًا مع وجود احتمالية لهطول زخات من الأمطار بمشيئة الله في أجزاء من شمال ووسط المملكة. وتمتد فرص الأمطار أثناء الليل المتأخر وفي الصباح الباكر نحو جنوب المملكة وأجزاء من المنطقة الشرقية وتعبر سحب منخفضة ملامسة لسطح الأرض تؤدي إلى تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.