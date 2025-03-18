حماس: لم نرفض المقترح الأمريكي والاحتلال يريد إفشال الهدنة

وطنا اليوم_أكد المتحدث باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، أن الحركة تواصل اتصالاتها مع الوسطاء وتتعامل بمسؤولية عالية وإيجابية في ما يتعلق بالمساعي الجارية لوقف إطلاق النار في غزة.

وقال القانوع: “المقترح الذي طرحه المبعوث ويتكوف، كان على طاولة المفاوضات، ولم ترفضه حماس، بل تعاملت معه بشكل إيجابي. ومع ذلك، استأنف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الحرب بهدف إفشال الاتفاق”.

وأشار إلى أن الاحتلال أغلق المعابر، وشدد الحصار، ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وتابع: “كما رفض الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية، مما يعكس سعيه لإفشال الاتفاق والعودة إلى الحرب”.

وأكد المتحدث باسم حماس أن مصلحة الحركة كانت وما زالت في استمرار الاتفاق، مشددا على أنها ستظل تتعامل بمرونة وإيجابية مع الوسطاء، “لدفع العدوان عن شعبنا وإلزام الاحتلال بالاتفاق”.