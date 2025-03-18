صاروخ من اليمن يرعب الإسرائيليين والاحتلال يعلن اعتراضه

وطنا اليوم:دوت صفارات الإنذار مساء اليوم الثلاثاء، في بئر السبع وديمونة وبلدات عدة بجنوب فلسطين المحتلة بعد إطلاق صاروخ باليستي من اليمن.

وفي وقت لاحق قال الإعلام العبري إن سلاح الجو اعترض الصاروخ قبل دخوله أجواء الكيان.

وتسببت صافرات الإنذار بحالة هلع في صفوف المستوطنين.

وتُعد هذه أول مرة يُطلق فيها صاروخ من اليمن على الداخل الإسرائيلي منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، كما يأتي بعد أن بدأت إسرائيل فجر اليوم غارات عنيفة على القطاع خلفت مئات الشهداء والجرحى.

وذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في بئر السبع وديمونة وبلدات عدة بجنوب إسرائيل.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن صواريخ أطلقت في عدة مناطق لاعتراض الصاروخ، فيما أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت صاروخا باليستيا أطلق من اليمن قبل دخوله أجواء إسرائيل.

كما قال الإسعاف الإسرائيلي إن عدة أشخاص أصيبوا خلال التوجه للملاجئ في أعقاب تفعيل صفارات الإنذار في النقب.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن الصاروخ اليمني انطلق نحو النقب بالتزامن مع حفل تخريج دورة ضباط في الجيش.