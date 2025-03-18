موسى التعمري يلتحق بتدريبات منتخب النشامى

وطنا اليوم:التحق المحترف الأردني في فريق رين الفرنسي موسى التعمري، بتدريبات المنتخب الوطني استعدادًا لمباراتي المنتخب أمام فلسطين يوم الخميس المقبل، وأمام كوريا الجنوبية في 25 الشهر الحالي، ضمن تصفيات الدور الحاسم المؤهل لمونديال 2026.

وشارك التعمري، بتدريب المنتخب الذي جرى أمس الاثنين، بقيادة المدرب المغربي جمال السلامي، ما يعني اكتمال صفوف المنتخب باستثناء غياب اللاعب علي علوان الذي تعرض لإصابة في الركبة.

ويعول الجمهور كثيرًا على قدرات التعمري، في المساهمة بفاعلية إلى جانب زملائه في قيادة المنتخب لتحقيق الانتصارات في التصفيات.

وكان المحترفون في الخارج قد انضموا جميعًا لتدريبات المنتخب الوطني الذي يبحث عن تحقيق الفوز في مباراة فلسطين التي ستجري على ستاد عمان، قبل السفر إلى كوريا الجنوبية لملاقاة منتخبها.

يذكر أن المنتخب يشارك بتصفيات الدور الحاسم ضمن المجموعة الثانية، حيث يحل في المركز الثالث برصيد 9 نقاط، خلف المتصدر كوريا الجنوبية (14 نقطة) والعراق ثانيًا (11 نقطة)، ثم عمان (6 نقاط)، الكويت (4 نقاط)، وفلسطين سادسًا (3 نقاط).

وحسب نظام التصفيات، تم تقسيم المنتخبات إلى 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 6 منتخبات، حيث يتأهل أول فريقين في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، فيما تخوض الفرق أصحاب المركزين الثالث والرابع من كل مجموعة الدور الرابع من التصفيات.