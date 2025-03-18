بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رياضة

موسى التعمري يلتحق بتدريبات منتخب النشامى

منذ دقيقتان
موسى التعمري يلتحق بتدريبات منتخب النشامى

وطنا اليوم:التحق المحترف الأردني في فريق رين الفرنسي موسى التعمري، بتدريبات المنتخب الوطني استعدادًا لمباراتي المنتخب أمام فلسطين يوم الخميس المقبل، وأمام كوريا الجنوبية في 25 الشهر الحالي، ضمن تصفيات الدور الحاسم المؤهل لمونديال 2026.
وشارك التعمري، بتدريب المنتخب الذي جرى أمس الاثنين، بقيادة المدرب المغربي جمال السلامي، ما يعني اكتمال صفوف المنتخب باستثناء غياب اللاعب علي علوان الذي تعرض لإصابة في الركبة.
ويعول الجمهور كثيرًا على قدرات التعمري، في المساهمة بفاعلية إلى جانب زملائه في قيادة المنتخب لتحقيق الانتصارات في التصفيات.
وكان المحترفون في الخارج قد انضموا جميعًا لتدريبات المنتخب الوطني الذي يبحث عن تحقيق الفوز في مباراة فلسطين التي ستجري على ستاد عمان، قبل السفر إلى كوريا الجنوبية لملاقاة منتخبها.
يذكر أن المنتخب يشارك بتصفيات الدور الحاسم ضمن المجموعة الثانية، حيث يحل في المركز الثالث برصيد 9 نقاط، خلف المتصدر كوريا الجنوبية (14 نقطة) والعراق ثانيًا (11 نقطة)، ثم عمان (6 نقاط)، الكويت (4 نقاط)، وفلسطين سادسًا (3 نقاط).
وحسب نظام التصفيات، تم تقسيم المنتخبات إلى 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 6 منتخبات، حيث يتأهل أول فريقين في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، فيما تخوض الفرق أصحاب المركزين الثالث والرابع من كل مجموعة الدور الرابع من التصفيات.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:03

مصدر : المكالمة بين بوتين وترامب سارت بشكل جيد للغاية

19:53

أورنج الأردن تُوقّع اتفاقية حصرية لتوفير خدمات الاتصالات على متن حافلات رؤية عمان

19:36

اختناق 14 شخصا بحريق منزل بالشونة الشمالية

19:33

الرئاسة الفلسطينية: ندين تصرفات حماس غير المسؤولة

19:18

اخر قرارات رئاسة الوزراء من محافظة مأدبا

17:08

الاردني الكويتي يستضيف في مسرحه عرض” مسرحية حارة السمسمية الصحبة الحلوة”

16:52

مطار الملكة علياء يسجل أعلى حركة مسافرين خلال شباط في تاريخه

16:46

وزير الخارجية: استئناف العدوان على غزة لن يؤدي إلّا إلى المزيد من الصراع والمعاناة

16:26

إدارة الأزمات : نلاحظ وجود هجمة ممنهجة تجاه أي خبر يتعلق بالثوابت الوطنية

16:13

القوات المسلحة تستمر بتوزيع “طرود الخير” على أسر عفيفة

15:52

استشهاد أبو حمزة الناطق العسكري باسم سرايا القدس

15:43

كابيتال بنك يرعى حملة بسمة أمل الرمضانية لدعم مرضى السرطان من الأطفال‎

وفيات
وفيات الثلاثاء 18-3-2025وفيات الاثنين 17-3-2025وفيات الأحد 16-3-2025كريمة الشيخ عبدالحميد السائح والدة سعيد ابوميزر في ذمة اللهوفيات الجمعة 14-3-2025