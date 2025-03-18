أورنج الأردن تُوقّع اتفاقية حصرية لتوفير خدمات الاتصالات على متن حافلات رؤية عمان

وطنا اليوم:وقّعت أورنج الأردن اتفاقية شراكة استراتيجية حصرية مع شركة رؤية عمان للنقل، تتولى بموجبها أورنج، كونها المزوّد الرقمي الرائد والمسؤول والشريك الرقمي للمملكة، تزويد جميع حافلات رؤية عمان بخدمات اتصال متطورة عبر أحدث الشبكات، فضلاً عن توفير تغطية إنترنت شاملة للحافلات ومحطات الركاب. كما تتضمن الاتفاقية تقديم ما لا يقل عن 1200 خط خلوي، بهدف دعم نظام الدفع الإلكتروني وأنظمة المراقبة بالكاميرات، وخدمة الواي فاي، وتقنيات تحديد المواقع.

تم توقيع الاتفاقية في مقر شركة رؤية عمان في البوليفارد، بحضور مدير إدارة المبيعات لدى وحدة مبيعات الشركات في أورنج الأردن، عبد الخطيب، والرئيس التنفيذي لشركة رؤية عمان للنقل، المهندس محمد الليمون.

وتمثل هذه الشراكة خطوة نوعية نحو تعزيز منظومة النقل الذكي في العاصمة، حيث ستسهم في تحسين تجربة المستخدمين وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة عبر توفير اتصال إنترنت موثوق وسريع لجميع حافلات وأنظمة رؤية عمان.

أكدت أورنج الأردن أهمية تمكين قطاع النقل العام رقمياً وتحويل حافلات عمان إلى منظومة ذكية متكاملة. وأضافت أنها لا تقدم مجرد خدمات اتصال، بل تبني أساساً متيناً للمدن الذكية التي تضع تجربة المستخدم في صميم عملياتها، مشددة على الالتزام الراسخ للشركة بقيادة التحول الرقمي في القطاعات الحيوية بالمملكة.

من جانبها، أكدت شركة رؤية عمان على حرصها الدائم على الارتقاء بخدمات النقل في عمان والمحافظات لخدمة المواطنين وتقديم كافة سبل الراحة على متن حافلاتها، وأيضاً من خلال تقديم أنظمة النقل الذكية للحافلات لتعزيز كفاءة خدمات النقل والتحول الرقمي ومواكبة التطور في جميع القطاعات وبالأخص قطاع النقل والدفع الإلكتروني.

وتواصل أورنج الأردن تطوير حلولها المبتكرة المصممة خصيصاً لتلبية متطلبات قطاع الأعمال والمؤسسات، وتعكس هذه الجهود سعي الشركة الدائم لمواكبة التطورات التكنولوجية وتقديم قيمة مضافة للزبائن من مختلف القطاعات.

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