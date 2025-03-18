الرئاسة الفلسطينية: ندين تصرفات حماس غير المسؤولة

وطنا اليوم:عقب تجدد الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة وسط ارتفاع لأعداد القتلى إلى نحو 413، أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، وتصرفات “حماس” غير المسؤولة.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن إسرائيل ارتكبت مجزرة بحق الشعب الفلسطيني تجاوز عدد القتلى أكثر من ألف قتيل وجريح، وفق بيان نشرته وكالة (وفا).

كذلك أكد أن هذه المجازر تدلل على ضرب إسرائيل لكل الجهود المبذولة من المجتمع الدولي لتثبيت التهدئة والوصول إلى سلام يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجدد أبو ردينة مطالبة المجتمع الدولي بإجبار إسرائيل وإلزامها بوقف هجومها بحق الشعب الفلسطيني في كل مكان في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

“فرض اتفاق استسلام”

وكانت حركة حماس، اتهمت إسرائيل بمحاولة فرض اتفاق استسلام عبر الضربات الأخيرة في غزة. ورأى القيادي في الحركة سامي أبو زهري، أن إسرائيل تحاول “فرض اتفاق استسلام”، متهما الولايات المتحدة بأنها “شريكة في التصعيد”.

وقال أبو زهري لوكالة “فرانس برس”، إن أهداف إسرائيل وارتكابها مجازر في غزة يعد نسفا لاتفاق وقف إطلاق النار، ومحاولة فرض اتفاق استسلام وكتابته بدماء غزة، وفق تعبيره.

وكانت حماس أكدت أن ادعاءات إسرائيل بوجود تحضيرات لشن هجوم عليها لا أساس له من الصحة ومجرد ذرائع لتبرير العودة للحرب.

“بالتنسيق مع أميركا”

من جانبها، أكدت إسرائيل، الثلاثاء، أن الضربات التي شنّتها في قطاع غزة تمّت بـ”تنسيق كامل” مع حليفتها الولايات المتحدة، وذلك بعد غارات أسفرت عن مقتل المئات وكانت غير مسبوقة في شدتها واتساع نطاقها منذ بدء وقف إطلاق النار مع حماس في كانون الثاني/يناير.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد مينسر “أؤكد أن العودة إلى القتال الكثيف في غزة كانت بتنسيق كامل مع واشنطن. إسرائيل شكرت الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإدارته على دعمهما الثابت لإسرائيل”.

وقالت السلطات الصحية الفلسطينية إن ما يزيد على 400 شخص قُتلوا في غارات جوية إسرائيلية على غزة، اليوم، مما ينذر بانهيار كامل لوقف إطلاق النار المتماسك منذ شهرين وسط توعد إسرائيل بالمزيد من القوة لتحرير رهائنها الذين ما زالوا محتجزين في القطاع.

ولا تزال حماس تحتجز 59 من إجمالي 250 رهينة بعد هجوم قادته على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.