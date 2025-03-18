الاردني الكويتي يستضيف في مسرحه عرض” مسرحية حارة السمسمية الصحبة الحلوة”

وطنا اليوم-بالتعاون مع الأطفال المبدعون استضاف البنك الاردني الكويتي في مسرحه عرض” مسرحية حارة السمسمية الصحبة الحلوة” التي تضمنت فقرة مسحراتي وأغاني رمضانية، ضمن أجواء عائلية ممتعة بهدف رسم البسمة على وجوه الأطفال الأقل حظاً و الأطفال من ذوي الإعاقة، حيث حضّر العرض أطفال من مركز بدوة للتربية الخاصة وأطفال من مخيم جرش للاجئين ،

ويأتي تنظيم البنك لهذه المبادرة ضمن إطار برنامجه للمسؤولية المجتمعية سفير الخير، حيث شارك فريق من متطوعي البنك الأردني الكويتي وعدد من لاعبي نادي اتحاد عمان لكرة السلة، بترتيب الفعالية لأكثر من ٢٠٠ طفل وطفلة، إلى جانب توزيع الهدايا والألعاب على الأطفال ضمن أجواء مليئة بالبهجة.