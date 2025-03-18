بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. بنوك وشركات

الاردني الكويتي يستضيف في مسرحه عرض” مسرحية حارة السمسمية الصحبة الحلوة”

منذ 55 ثانية
الاردني الكويتي يستضيف في مسرحه عرض” مسرحية حارة السمسمية الصحبة الحلوة”

وطنا اليوم-بالتعاون مع الأطفال المبدعون استضاف البنك الاردني الكويتي في مسرحه عرض” مسرحية حارة السمسمية الصحبة الحلوة” التي تضمنت فقرة مسحراتي وأغاني رمضانية، ضمن أجواء عائلية ممتعة بهدف رسم البسمة على وجوه الأطفال الأقل حظاً و الأطفال من ذوي الإعاقة، حيث حضّر العرض أطفال من مركز بدوة للتربية الخاصة وأطفال من مخيم جرش للاجئين ،
ويأتي تنظيم البنك لهذه المبادرة ضمن إطار برنامجه للمسؤولية المجتمعية سفير الخير، حيث شارك فريق من متطوعي البنك الأردني الكويتي وعدد من لاعبي نادي اتحاد عمان لكرة السلة، بترتيب الفعالية لأكثر من ٢٠٠ طفل وطفلة، إلى جانب توزيع الهدايا والألعاب على الأطفال ضمن أجواء مليئة بالبهجة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:52

مطار الملكة علياء يسجل أعلى حركة مسافرين خلال شباط في تاريخه

16:46

وزير الخارجية: استئناف العدوان على غزة لن يؤدي إلّا إلى المزيد من الصراع والمعاناة

16:26

إدارة الأزمات : نلاحظ وجود هجمة ممنهجة تجاه أي خبر يتعلق بالثوابت الوطنية

16:13

القوات المسلحة تستمر بتوزيع “طرود الخير” على أسر عفيفة

15:52

استشهاد أبو حمزة الناطق العسكري باسم سرايا القدس

15:43

كابيتال بنك يرعى حملة بسمة أمل الرمضانية لدعم مرضى السرطان من الأطفال‎

15:37

إحالة متفاعلين مع صفحات وحسابات وهمية تحاول إثارة الفتنة والنّعرات العنصرية للقضاء

15:29

الحكومة: قطاع التأمين يواجه العديد من التحديات و الثغرات القانونية

15:05

د. بسام روبين يكتب… توزيع الدعوات الرسمية وزيارة بيوت العزاء ، ظواهر مستفزة للأردنيين، كيف نوقف أضرارها ؟

15:02

لن نوقف الحرب في غزة.. تل أبيب تشترط إطلاق كل الأسرى

14:58

افطار خيري لدعم مشاريع الإغاثة والايواء في غز

14:42

الحكومة تقر مشروع قانون للتعامل بالاصول الافتراضية والعملات الرقمية

وفيات
وفيات الثلاثاء 18-3-2025وفيات الاثنين 17-3-2025وفيات الأحد 16-3-2025كريمة الشيخ عبدالحميد السائح والدة سعيد ابوميزر في ذمة اللهوفيات الجمعة 14-3-2025