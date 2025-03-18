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مطار الملكة علياء يسجل أعلى حركة مسافرين خلال شباط في تاريخه

منذ 29 ثانية
مطار الملكة علياء يسجل أعلى حركة مسافرين خلال شباط في تاريخه

وطنا اليوم:أعلنت “مجموعة المطار الدولي” أن مطار الملكة علياء الدولي استقبل 726,635 مسافرًا في شباط، وهو أعلى عدد مسافرين يُسجَّل في هذا الشهر في تاريخ المطار ، ما يمثّل زيادة بنسبة 7.4% مقارنةً بالشهر ذاته من عام 2024.
وفيما يتعلق بحركة الطائرات، سجّل المطار 5,724 حركة، بارتفاع نسبته 6.1%، في حين تعامل مع 5,029 طنًا ضمن حركة الشحن الجوي، بانخفاض قدره 23.5% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
منذ بداية العام، استقبل مطار الملكة علياء الدولي1,511,627 مسافرًا مسجلًا ارتفاعًا نسبته 10.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. وشهدت حركة الطائرات أيضًا ارتفاعًا نسبته 5.6%؛ حيث سجّل 11,785 حركة، في حين انخفضت حركة الشحن الجوي بنسبة 23.2%، لتصل إلى 9,970 طنًا مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتعليقًا على هذه الإحصائيات، قال نيكولا دفيليير، الرئيس التنفيذي لـ “مجموعة المطار الدولي”: “إنّ هذا الرقم القياسي الجديد لحركة المسافرين في شباط ليس مجرد رقم، بل يُجسّد ثقة المسافرين من مختلف أنحاء العالم الذين يختارون مطار الملكة علياء الدولي بوابتهم الجوية، مع الإضافة الأخيرة لشركة الأجنحة الليبية إلى شبكة شركات الطيران الخاصة بنا، مما يعزز ترابطنا بصورة أكبر. نحن فخورون أيضًا برؤية النمو المستمر في أعداد المسافرين وحركات الطائرات، مما يعزز دورنا بوصفنا البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم. وانطلاقًا من تكريمنا مؤخرًا بلقب “المطار الأكثر متعة في الشرق الأوسط” من قِبَل المجلس الدولي للمطارات للمرة الثانية، نؤكد التزامنا بتقديم خدمات عالمية المستوى، وتوفير تجربة سفر سلسة، وضمان شعور كل مسافر يمر عبر أبوابنا كأنه في بيته”.


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