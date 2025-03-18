إدارة الأزمات : نلاحظ وجود هجمة ممنهجة تجاه أي خبر يتعلق بالثوابت الوطنية

وطنا اليوم:قال مدير وحدة الاستجابة الإعلامية في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أحمد النعيمات، الثلاثاء، إن المركز يلاحظ منذ نحو عام وجود هجمة ممنهجة تجاه أي خبر إيجابي يتعلق بالثوابت الوطنية الأردنية.

وأضاف النعيمات ، أن هذه الحسابات التي تهاجم الأردن تتبع أيدولوجيا واحدة، تصدر من دول عدة، وهذه الدول ليست مسؤولة عنها.

ووجد المركز أن مجموع الجهد الإلكتروني الذي يستخدم ضد الأردن بلغ أكثر من 300 ألف حساب ناطق باللغة العربية، بحسب النعيمات الذي أكد ان هذه الحسابات تستهدف الأردن في ظل ما حدث في الإقليم وحرب المملكة على المخدرات وتصدي قواتنا المسلحة لهذه المحاولات للعبث في الأمن الوطني.

وأشار النعيمات إلى أن هذه المجموعات بدأت تسهدف المملكة من خلال الحديث عن القضايا التي تهدم المواطنين اجتماعيا، كما أنها استغلت حرب غزة للتشكيك بالموقف الأردني المتقدم على الدول العربية.

كما استخدمت هذه الجماعات، مباريات كرة القدم وحوّلتها إلى صراع طائفي، وفقا للنعيمات.