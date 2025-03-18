استشهاد أبو حمزة الناطق العسكري باسم سرايا القدس

وطنا اليوم:استشهد ناجي أبو سيف، الناطق باسم سرايا القدس، المعروف بـ”أبو حمزة”، إثر قصف “إسرائيلي” استهدفه في قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاده إلى جانب أفراد من عائلته، وفق ما نقلت مصادر محلية.

وأسفر القصف عن استشهاد زوجته شيماء أبو سيف (وشاح)، وشقيقه غسان ماهر أبو سيف وزوجته سارة أبو سيف (صباح)، بالإضافة إلى نجلهما سيف غسان ماهر أبو سيف، كما استشهدت ديما ماهر أبو سيف.

ويأتي هذا الاستهداف في إطار تجدد عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي خلف مئات الشهداء والجرحى خلال ساعات قليلة.

الى ذلك أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الثلاثاء، استشهاد 419 فلسطينيا حتى اللحظة، وإصابة أكثر من 528 بينها إصابات خطيرة جداً؛ في حصيلة أولية نتيجة الاستهدافات والمجازر المتعددة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات الفجر على قطاع غزة