كابيتال بنك يرعى حملة بسمة أمل الرمضانية لدعم مرضى السرطان من الأطفال‎

وطنا اليوم:احتفالاً بمرور 30 عاماً على تأسيسه، وانطلاقاً من التزامه بمسؤوليته المجتمعية، أعلن كابيتال بنك عن دعمه لحملة “بسمة أمل” الرمضانية التي تنظمها منظمة حرير الريادية للتنمية المجتمعية، والتي تهدف إلى دعم الأطفال مرضى السرطان والأيتام وذوي الإعاقة، وإدخال الفرحة إلى قلوبهم خلال شهر رمضان المبارك.

وتسعى الحملة في عام 2025 للوصول إلى 1500 طفل وعائلة من خلال تنظيم إفطارات خيرية في مختلف مناطق المملكة، إلى جانب توزيع سلال غذائية، مما يعكس قيم التضامن والتكافل في الشهر الفضيل.

وفي هذا السياق، أكدت رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في كابيتال بنك تولين بارطو، على أهمية هذه المبادرة وقالت: “نؤمن في كابيتال بنك بأن العطاء جزء لا يتجزأ من مسؤوليتنا المجتمعية، وأن مساندة الفئات الأقل حظاً هي واجب علينا جميعاً”، مشيرة إلى أن مشاركة كابيتال بنك في دعم حملة بسمة أمل الرمضانية تأتي في إطار جهود البنك المستمرة لتمكين المجتمع وتعزيز روح التضامن، خاصة في هذا الشهر المبارك الذي تتجلى فيه قيم الرحمة والعطاء.

ولفتت بارطو إلى أن كابيتال بنك تنفيذاً لاستراتيجية مسؤوليته المجتمعية، يعمل على دعم العديد من المبادرات التي تساهم في تحقيق أثر إيجابي ومستدام، بما يعزز من دوره كشريك مسؤول في تنمية المجتمع الأردني.

ومن جهته، ثمّن مؤسس مبادرة حرير، نهاد الدباس، دعم كابيتال بنك لهذه الحملة، ومساعدتها لتحقيق أهدافها الإنسانية، مشيراً إلى أن حملة بسمة أمل هي رسالة حب وأمل للأطفال الذين يحتاجون إلى الدعم والرعاية. نشكر كابيتال بنك على مساهمته الفاعلة، والتي سيكون لها أثر كبير في رسم البسمة على وجوه الأطفال وعائلاتهم خلال الشهر الفضيل.

تجدر الإشارة إلى أن منظمة حرير الريادية للتنمية المجتمعية قد أطلقت مبادرة حرير في عام 2017، وهي مبادرة ريادية لدعم الاطفال مرضى السرطان نفسياً من خلال حبك بواريك لهم بجودة ونوعية مميزة.