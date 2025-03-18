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الذهب يسجل أعلى سعر له تاريخيا في الأردن

منذ 9 ثواني
الذهب يسجل أعلى سعر له تاريخيا في الأردن

وطنا اليوم:سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية الثلاثاء، مستوى تاريخي جديد وفقا للائحة الأسعار التي نشرتها النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 عند 61.2 دينارا لغايات البيع في محالّ الصاغة، مقابل 59.2 دينارا لجهة الشراء.
كما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 من محالّ الصاغة، 70دينارا و54.4دينارا و41.3 دينارا على التوالي.
ومقارنة بأسعار يوم الاثنين ارتفع غرام الذهب محليا 70 قرشا.


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