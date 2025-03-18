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ارتفاع أسعار تذاكر الطيران من الإمارات إلى الأردن بنسبة تتجاوز 100%

منذ 18 ثانية
ارتفاع أسعار تذاكر الطيران من الإمارات إلى الأردن بنسبة تتجاوز 100%

وطنا اليوم:سجلت أسعار تذاكر الطيران إلى عمّان من السوق الإماراتية ارتفاعًا كبيرًا، تجاوز 100% مقارنة بأسعار الحجوزات في يناير الماضي، وذلك بالتزامن مع عطلة عيد الفطر وعطلة الربيع المدرسية.
وبلغ متوسط سعر الرحلات المباشرة إلى عمّان نحو 2800 درهم، وفقًا لبيانات مواقع حجز التذاكر حتى يوم أمس.
وأكد مسؤولون في شركات سياحة وسفر أن الطلب المرتفع على الرحلات إلى الوجهات العربية، ومنها الأردن، جاء نتيجة إقبال السكان على السفر لزيارة عائلاتهم خلال العطلة، ما دفع بعض شركات الطيران إلى تشغيل رحلات إضافية لاستيعاب هذا الطلب الكبير


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