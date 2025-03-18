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رئيس الوزراء يعلن عن إطلاق مسار للباص سريع التردد بين مادبا وعمان

منذ دقيقة واحدة
رئيس الوزراء يعلن عن إطلاق مسار للباص سريع التردد بين مادبا وعمان

رئيس الوزراء: الحكومة يهمها المواطن ولا مكان في القطاع العام لمن لا يكترث
رئيس الوزراء: الجولات الميدانية لها أهمية كبيرة في رسم السياسات وصناعة القرارات
رئيس الوزراء: مواصلة العمل على استكمال مشاريع ترميمِ وتأهيلِ وتطويرِ المواقعِ السياحيةِ في مأدبا
رئيس الوزراء: اقتصادنا قادر ومنيع وقوي

وطنا اليوم:أكد رئيس الوزراء جعفر حسان الثلاثاء، إن الحكومة مصممة على البدء بإنشاء وتجهيز مبنى حديث ومتطور لمستشفى النديم، يضم مختلف الاختصاصات، على أن يبدأ العمل بإنشائه العام الحالي، وينجز خلال 4 أعوام.
وأعلن حسان خلال جلسة مجلس الوزراء في محافظة مأدبا عن إطلاق مسار للباص سريع التردد بين مأدبا وعمان، بتشغيل 8 حافلات، تنطلق ضمن مواقيت زمنية محددة، بمعدل 52 رحلة يومياً، وبدعم حكومي مباشر.
وشدد على إلتزام الحكومة بتنفيذ المشاريع التي نتوافق عليها مع المجالس المنتخبة في المحافظات، ضمن ما هو مخصص في موازنة هذا العام، وكذلك التي سنعمل على تخصيصها في موازنات الأعوام المقبلة.
وأكد أن الحكومة يهمها المواطن ولا مكان في القطاع العام لمن لا يكترث.
واشار رئيس الوزراء إلى أن الجولات الميدانية لها أهمية كبيرة في رسم السياسات وصناعة القرارات. فكل ما نراه على أرض الواقع، ينعكس بشكل مباشر على خططنا وبرامجنا التنموية بشكلِها الأوسع لكل قطاع، إلى جانب تلبية الاحتياجات العاجلة والتدخلات والمعالجات السريعة.
وأوضح أن مأدبا غنيّة في مواقعها السياحية والدينية، وهي ميزةٌ لا بدَّ من اغتنامها وتسخير الجهود لإبرازها، وهذا ما سنعمل عليه من خلال خطط تنشيط السياحةِ، والمشاريعِ التي ستنفذُّ لهذهِ الغاية.
وشدد على مواصلة العمل على استكمال مشاريع ترميمِ وتأهيلِ وتطويرِ المواقعِ السياحيةِ في المحافظةِ، وإنجازِ المرحلةِ الثانيةِ من درب الحج المسيحي، واستكمالِ مركز زوار ذيبان ليصبح جاهزاً لاستقبالِ الزوارِ قريباً.
وقال رئيس الوزراء إن اقتصادنا قادر ومنيع وقوي، مؤكدا تفاؤله بالأوضاع الاقتصادية المقبلة وبحجم الاستثمارات الخارجية والمشاريع الاستراتيجية التي سنتمكن من إطلاقها هذا العام والعام المقبل.
وفي حديثه عن القضية الفلسطينية أكد حسان أن الجهود التي يقودها جلالة الملك مكرسة من أجل دعم وتثبيت صمود الأشقاء الفلسطينيين على ترابهم الوطني، وهذا هو الضمان الوحيد لاستعادة حقوقهم الكاملة وفي مقدِّمتها حقَّهم في إقامة دولتهم المستقلة ذات السيادة، على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، وعلى أساس حل الدَّولتين.
وأكد أن الحرب التي تشنّها إسرائيل على غزة هي حرب على الإنسانية، وكل المجتمع الدولي يجب أن يكون معنياً بوقف هذا التوحش الذي طال الأطفال والنساء والعزل، واليوم يتمثل في التجويع لغايات التهجير وطرد الشعب الثابت على أرضه.


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