المراعي تعلن عدم اكتمال الاستحواذ على شركة حمودة للصناعات الغذائية

وطنا اليوم:أعلنت شركة المراعي السعودية للمواد الغذائية أن عملية الاستحواذ المخطط لها على شركة حمودة للصناعات الغذائية في الأردن لم تكتمل بسبب عوامل خارجة عن إرادة الشركة؛ حيث لم يتمكن البائع من استيفاء بعض الشروط المطلوبة لإتمام الصفقة.

وبيّنت شركة المراعي، في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية تداول، أنها لا تزال منفتحة على استكشاف فرص التوسع في المستقبل، إدراكاً منها للأهمية الاستراتيجية في تعزيز العمليات الإقليمية والتوسع الجغرافي لخدمة المستهلكين في مختلف الأسواق.

وكانت المراعي قد أعلنت في 7 تشرين الأول الماضي توقيع اتفاقية استحواذ من خلال إحدى الشركات التابعة لها، للاستحواذ على حصة نسبتها 100 في المائة من أسهم شركة حمودة للصناعات الغذائية بقيمة إجمالية قدرها 263 مليون ريال خاضعة للتعديل.

يشار إلى أن شركة حمودة للصناعات الغذائية هي شركة رائدة في مجال الألبان والأجبان، ولها ما يزيد على 50 عاماً في السوق الأردنية.