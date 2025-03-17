بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الملك يؤكد أن منح الفلسطينيين حقوقهم السبيل لاستقرار المنطقة

منذ 27 ثانية
الملك يؤكد أن منح الفلسطينيين حقوقهم السبيل لاستقرار المنطقة

وطنا اليوم:أكد جلالة الملك عبدالله الثاني لدى لقائه رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في روما، اليوم الاثنين، أن منح الفلسطينيين كامل حقوقهم المشروعة وفق حل الدولتين هو السبيل الوحيد لاستقرار المنطقة.
وشدد جلالة الملك على ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة شاملة في الإقليم، والحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة، ودعم جهود إعادة إعمارها دون تهجير سكانها.
كما أكد جلالته ضرورة استئناف دخول المساعدات الإغاثية للحد من المعاناة الإنسانية للمدنيين، لافتا إلى أهمية دور إيطاليا في تقديم المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع، ومعربا عن تقديره لمساهمتها في الجسر الجوي الإنساني.
وبالحديث عن الضفة الغربية والقدس، حذر جلالة الملك من خطورة العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والإجراءات أحادية الجانب، والتي تنذر بتوسع الصراع.
وتناول اللقاء تعزيز آفاق التعاون بين الأردن وإيطاليا في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين.
كما تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية دعم سوريا في الحفاظ على وحدتها وسيادتها واستقرارها.
وجرى بحث التطورات في لبنان، وضرورة دعم سيادته وأمنه واستقراره.
بدورها، أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية دعم بلادها للدور المحوري للأردن في الشرق الأوسط، وجهود المملكة لتحقيق السلام وتعزيز الحوار.
وحضر اللقاء مدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:31

وزير المالية يتسبب في تفاقم نزاع عشائري في الطفيلة بإعادة موظف متهم بالشروع بالقتل إلى عمله

19:29

أمنية أول مشغل اتصالات في الأردن يطلق خدمة الوصول الآمن للشبكة (SASE) بالشراكة مع فورتينت

19:20

نائب الملك يؤكد أهمية وضع خطة عمل لقطاع السياحة في الفترة المقبلة

19:17

الخيرية الهاشمية : القوات المسلحة سخرت كل إماكنياتها لخدمة أهالي غزة

16:46

المدعي العام يوقف ناشر موقع إخباري إثر شكوى من رئيس وزراء سابق

16:37

وزيرا الأشغال والداخلية يتفقدان العمل في مركز جابر الحدودي

16:12

مؤسسة أورنج الأردن تخرّج الفوج الخامس من أكاديمية البرمجة عبر برنامج “تنمية المهارات الرقمية والتوظيف”

16:09

د. عادل يعقوب الشمايله يكتب : قولوا آمين

16:07

مذكرة تفاهم بين تجارة عمان وتكية أم علي لتوزيع طرود غذائية

16:05

رواندا تقطع علاقات الدبلوماسية مع بلجيكا وتطرد جميع دبلوماسييها من أراضيها

15:26

الملك يلتقي الرئيس الإيطالي ويحذر من خطورة التصعيد في الضفة الغربية

15:17

الغذاء والدواء: تحويل 7 منشآت غذائية مخالفة إلى القضاء في رمضان

وفيات
وفيات الاثنين 17-3-2025وفيات الأحد 16-3-2025كريمة الشيخ عبدالحميد السائح والدة سعيد ابوميزر في ذمة اللهوفيات الجمعة 14-3-2025وفيات الخميس 13-3-2025