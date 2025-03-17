أمنية أول مشغل اتصالات في الأردن يطلق خدمة الوصول الآمن للشبكة (SASE) بالشراكة مع فورتينت

وطنا اليوم:في خطوة نوعية تعزز مكانتها كشركة رائدة في مجال الاتصالات وحلول تكنولوجيا المعلومات، وقعت شركة أمنية مذكرة تفاهم مع شركة فورتينت (Fortinet)، الشركة العالمية الرائدة في حلول الأمن السيبراني تقوم على التعاون المشترك لإطلاق خدمة الوصول الآمن للشبكة (Secure Access Service Edge – SASE) في السوق الأردني، وبذلك تعتبر شركة أمنية أول مزود محلي للخدمة في الأردن.

وبإطلاق هذه الخدمة، ستضع شركة أمنية معايير جديدة لحلول إدارة الشبكة و الوصول الآمن لها في المملكة، وتساهم بشكل فاعل في تعزيز بيئة الأعمال في الأردن، حيث توفر للمؤسسات خدمات متطورة تساعدها في إدارة الشبكات الداخلية والخارجية (Managed SD-WAN and SD-Branch Services) من خلال منصة موحدة، وإدارة الشبكة اللاسلكية – الواي فاي (Managed Wi-Fi Service)، فضلاً عن استجابتها للتطورات المتسارعة في عالم التحول الرقمي، خصوصاً مع الاعتماد المتزايد على الخدمات السحابية والعمل عن بُعد، وبالتالي تأمين الوصول للتطبيقات بشكل أمن (Zero Trust Network Access – ZTNA)، بالإضافة لمواجهة التهديدات الإلكترونية بكفاءة ومرونة، مما يفرض الحاجة إلى حلول أمنيّة متكاملة وقابلة للتكيّف مع بيئات العمل الحديثة.

وفي هذا السياق، قال رئيس دائرة قطاع الأعمال في شركة أمنية إياد جبر: “متحمسون للتعاون مع فورتينت في هذه الرحلة الفريدة من نوعها، والتي بدورها تُرسّخ مكانة شركة أمنية كأول مُزوّد لخدمة الوصول الآمن للشبكة (SASE) في الأردن، مما يُمكن المؤسسات من جميع القطاعات من الاستفادة من هذه الحلول المتقدمة التي تُعدّ ضرورية في المشهد الرقمي اليوم. ومن خلال هذا الخدمة، نوفر لعملائنا مستوى غير مسبوق من ادارة موثوقة و بسيطة لعناصر الشبكة، إلى جانب الوصول الأمن للشبكة، مما يتيح لهم التركيز على تنمية أعمالهم بثقة واطمئنان، وبتعاون الشركتين الرائدتين نضع معياراً جديداً للأمن والاتصال في المملكة.”

من جانبه، أكد نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا في فورتينت، آلان بينيل على أهمية هذه الشراكة مع شركة أمنية، وقال: “بفضل هذه الخدمة، ستتمتع الشركات من عملاء أمنية في الأردن بمستوى عالٍ من الأمان والتحكّم، ما يعزز كفاءتها التشغيلية ويدعم قدرتها على التوسع بأمان وثقة. هذه الشراكة تعكس التزامنا بتوفير أحدث التقنيات للمؤسسات في المنطقة، ونفخر بأن نكون شركاء استراتيجيين مع شركة أمنية لدعم جهودها في إيجاد مستقبل أكثر أمانا لعملائها.”

وتُعد خدمة الوصول الآمن للشبكة (SASE) من فورتينت حلاً متطوراً يجمع بين وظائف الشبكات والأمن السيبراني في منصة واحدة تعتمد على السحابة، مما يمنح المؤسسات رؤية أوسع لإدارة شبكتها، وتحكما أكثر دقة، وحماية متكاملة ضد الهجمات الإلكترونية، دون التأثير على أداء الشبكة أو تجربة المستخدم، فيما توفر هذه الخدمة من شركة أمنية الحماية المتكاملة والمتطورة بفضل التقنيات المتقدمة التي توفرها مثل جدران الحماية الذكية، وبوابات الويب الآمنة، وتقنيات الوصول الشبكي بدون ثقة (ZTNA) ، مما يعزز مستوى الأمان ويحد من المخاطر الإلكترونية، كما تضمن الخدمة أداءً محسّناً من خلال التوجيه الذكي لحركة البيانات وأولوية الاتصال بالتطبيقات الأكثر أهمية، ما ينعكس على تجربة المستخدم بشكل مباشر.

بالإضافة إلى ذلك، تتيح هذه الخدمة للمؤسسات والمؤسسات توسيع نطاق استخدامها بسهولة بما يتناسب مع احتياجاتها المتغيرة، سواء للعاملين داخل مكاتبها أو عن بُعد. كما تتميز بدعم محلي متخصص، حيث تقدم شركة أمنية استجابة سريعة وحلولاً مصممة خصيصاً للمؤسسات الأردنية من القطاعين العام والخاص، مما يعزز كفاءة الخدمة ويساهم في تحسين تجربة العملاء.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الخدمة تعكس التزام شركة أمنية بتوفير الخدمات التي من شأنها تعزيز المشهد للتحول الرقمي في الأردن، حيث تأتي الشراكة مع فورتينت لتقديم حلول متطورة تدعم المؤسسات في مجال الوصول الآمن و أمن الشبكات.