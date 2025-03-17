بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الخيرية الهاشمية : القوات المسلحة سخرت كل إماكنياتها لخدمة أهالي غزة

منذ دقيقة واحدة
الخيرية الهاشمية : القوات المسلحة سخرت كل إماكنياتها لخدمة أهالي غزة

وطنا اليوم:تحدث الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حسين الشبلي، الاثنين، عن توزيع الأردن 111 ألف وجبة إفطار في غزة منذ بداية شهر رمضان المبارك.
وقال الشبلي، إنه منذ بداية رمضان، هناك استعدادات لإدخال كم أكبر من المساعدات إلى غزة، لكن نظرا لإغلاق المعابر، ركزت الهيئة على إيصال المساعدات من خلال الإفطارات في داخل القطاع.
وأضاف أن الهيئة رأت أن تعمل كل ما أمكن لإيصال أكبر قدر ممكن من الإفطارات لأهالي قطاع غزة.
وأوضح أن الهيئة ركزت خلال المدة الماضية على إرسال ما يزيد عن 100 شاحنة يوميا إلى غزة، ليصل عدد شاحنات المساعدات إلى ما يزيد عن 7 آلاف شاحنة منذ بدء العدوان على القطاع.
وأشار الشبلي إلى أنه يتم تنفيذ وجبات الإفطار بشكل يومي بدعم من شركاء ومتبرعين على مستوى أفراد ومؤسسات ونقابات.
وشدد الشبلي على أن القوات المسلحة الأردنية سخّرت منذ اليوم الأول وبناء على التوجيه الملكي، كل إماكنياتها سواء بالشاحنات أو طائرات الشحن والكوادر، لخدمة أهالي غزة.
وأكد أن التنسيق بين الهيئة والقوات المسلحة في كل مرحلة من المراحل لتسهيل إدخال كم أكبر من المساعدات، ما أعطى قدرا كبيرا من نجاح العمل والتنسيق والتشاركية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:46

المدعي العام يوقف ناشر موقع إخباري إثر شكوى من رئيس وزراء سابق

16:37

وزيرا الأشغال والداخلية يتفقدان العمل في مركز جابر الحدودي

16:12

مؤسسة أورنج الأردن تخرّج الفوج الخامس من أكاديمية البرمجة عبر برنامج “تنمية المهارات الرقمية والتوظيف”

16:09

د. عادل يعقوب الشمايله يكتب : قولوا آمين

16:07

مذكرة تفاهم بين تجارة عمان وتكية أم علي لتوزيع طرود غذائية

16:05

رواندا تقطع علاقات الدبلوماسية مع بلجيكا وتطرد جميع دبلوماسييها من أراضيها

15:26

الملك يلتقي الرئيس الإيطالي ويحذر من خطورة التصعيد في الضفة الغربية

15:17

الغذاء والدواء: تحويل 7 منشآت غذائية مخالفة إلى القضاء في رمضان

15:14

مستو: الطائرات الجاثمة في المطار تشكل خطرا على السلامة

15:05

إخلاء طلاب مدرسة في عين الباشا بعد سقوط القصارة

14:54

الشركة المتحدة للأستثمارات الماليه وإجاره للتأجير التمويلي تقيمان حفل أفطارهما السنوي

14:43

جامعة فيلادلفيا تطلق مسابقة فيلادلفيا الرمضانية 2025 لتعزيز الإبداع بين الطلبة وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية

وفيات
وفيات الاثنين 17-3-2025وفيات الأحد 16-3-2025كريمة الشيخ عبدالحميد السائح والدة سعيد ابوميزر في ذمة اللهوفيات الجمعة 14-3-2025وفيات الخميس 13-3-2025