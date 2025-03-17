الخيرية الهاشمية : القوات المسلحة سخرت كل إماكنياتها لخدمة أهالي غزة

وطنا اليوم:تحدث الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حسين الشبلي، الاثنين، عن توزيع الأردن 111 ألف وجبة إفطار في غزة منذ بداية شهر رمضان المبارك.

وقال الشبلي، إنه منذ بداية رمضان، هناك استعدادات لإدخال كم أكبر من المساعدات إلى غزة، لكن نظرا لإغلاق المعابر، ركزت الهيئة على إيصال المساعدات من خلال الإفطارات في داخل القطاع.

وأضاف أن الهيئة رأت أن تعمل كل ما أمكن لإيصال أكبر قدر ممكن من الإفطارات لأهالي قطاع غزة.

وأوضح أن الهيئة ركزت خلال المدة الماضية على إرسال ما يزيد عن 100 شاحنة يوميا إلى غزة، ليصل عدد شاحنات المساعدات إلى ما يزيد عن 7 آلاف شاحنة منذ بدء العدوان على القطاع.

وأشار الشبلي إلى أنه يتم تنفيذ وجبات الإفطار بشكل يومي بدعم من شركاء ومتبرعين على مستوى أفراد ومؤسسات ونقابات.

وشدد الشبلي على أن القوات المسلحة الأردنية سخّرت منذ اليوم الأول وبناء على التوجيه الملكي، كل إماكنياتها سواء بالشاحنات أو طائرات الشحن والكوادر، لخدمة أهالي غزة.

وأكد أن التنسيق بين الهيئة والقوات المسلحة في كل مرحلة من المراحل لتسهيل إدخال كم أكبر من المساعدات، ما أعطى قدرا كبيرا من نجاح العمل والتنسيق والتشاركية.