مؤسسة أورنج الأردن تخرّج الفوج الخامس من أكاديمية البرمجة عبر برنامج “تنمية المهارات الرقمية والتوظيف”

وطنا اليوم:احتفلت أكاديمية أورنج للبرمجة – عمّان بتخريج 51 طالباً من الدفعة الأولى ضمن برنامج “تنمية المهارات الرقمية والتوظيف”، المنفذ بالشراكة وبتمويل من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، من خلال مشروع “الشباب والتكنولوجيا والوظائف” بإشراف جمعية المهارات الرقمية Digiskills. وقد مكّن البرنامج الشباب الأردني من اكتساب المهارات التقنية والحياتية، ما عزز كفاءاتهم الرقمية وفتح أمامهم فرصاً واسعة في سوق العمل.

وامتد البرنامج الذي تم إعداده من قبل أكاديمية البرمجة في عمان والمنفذة تحت مظلة مراكز أورنج الرقمية، لمدة 5 أشهر، شمل 640 ساعة تدريب مكثف، منها 100 ساعة للمهارات الحياتية المتقدمة. تضمن التدريب لغات البرمجة الأساسية مثل HTML5 وCSS3 وJavascript وPHP وMySQL وReactJS وLaravel، بالإضافة إلى تطوير مهارات اللغة الإنجليزية. في الشهر الخامس، التحق المشاركون بتدريب عملي في شركات تكنولوجيا المعلومات وغيرها من القطاعات. وقد حقق البرنامج نجاحاً كبيراً بنسبة تخرج 100%.

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