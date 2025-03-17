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مستو: الطائرات الجاثمة في المطار تشكل خطرا على السلامة

منذ دقيقة واحدة
مستو: الطائرات الجاثمة في المطار تشكل خطرا على السلامة

وطنا اليوم:قال رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو إن الطائرات الجاثمة تشكل خطرا على أمن وسلامة أمن الطيران.
وأفاد مستو في مداخلة له أمام مجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الطيران المدني، “إن بقاء الطائرة تبقى أكثر من سنة، بحجة صيانتها، إلا أنه لا يوجد قطع غيار لصيانتها”.
وتابع “توجد امكانية لحفظ الطائرة من قبل مالكها، دون أن تخرج عن صفة الطائرة الجاثمة في حال العمل على صيانتها”.
وأشار مستو الى أن 30 طائرة جاثمة في مطار الملكة علياء الدولي، مشبها اياه بـ”مقبرة للطائرات”، مبينا أن هذه الطائرات قدمت منذ أكثر من 30 سنة للصيانة، وبقيت جاثمة في مطار الملكة علياء بين أخذ ورد، على حد تعبيره.
وقال مستو “لدينا امكانية تحويل الطائرة من جاثمة الى طائرة تحت الإيواء بحسب ما يقدم مالكها لصيانتها”.
ووافق المجلس على تعديل المادة (1) من مشروع القانون المعدل لقانون الطيران المدني، بحيث يتم تعديل السنة من 2024 إلى 2025، بالإضافة إلى تعديل مدة النفاذ من ثلاثين يومًا إلى ستين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاءت هذه التعديلات بناءً على قرار اللجنة المشتركة (القانونية والخدمات العامة والنقل) رقم (2) بتاريخ 13/3/2025، والمتضمن مشروع القانون المعدل لقانون الطيران المدني لسنة 2024.


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