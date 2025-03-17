إخلاء طلاب مدرسة في عين الباشا بعد سقوط القصارة

وطنا اليوم:تعرض سقف إحدى المدارس الأساسية في منطقة أم الدنانير بلواء عين الباشا، الاثنين، لسقوط جزء بسيط من سقف “القصارة”.

وأكد الناطق باسم وزارة التربية والتعليم، محمود حياصات، أنه لم تسجل أي إصابات جراء الحادثة، مشيرًا إلى أن ذلك تزامن مع وجود ثلاثة طلاب داخل الغرفة الصفية.

وأضاف حياصات أنه تم نقل الطلاب إلى المستشفى للاطمئنان على صحتهم، مؤكدًا أنهم يتمتعون بصحة جيدة وغادروا بعد ذلك.

وأشار إلى أنه تم نقل الطلاب إلى مدرسة أخرى على نظام الفترة الثانية، حيث سيقوم فريق الصيانة بإجراء صيانة فورية، إضافة إلى إيجاد بناء مستأجر آخر لحين الانتهاء من مشروع بناء المدرسة الجديدة.