الشركة المتحدة للأستثمارات الماليه وإجاره للتأجير التمويلي تقيمان حفل أفطارهما السنوي

وطنا اليوم:نظّمت شركة إجارة للتأجير التمويلي وشركة المتحدة للاستثمارات المالية، وهما من الشركات التابعة لمجموعة البنك الأردني الكويتي، حفل إفطار رمضاني جمع نخبة من العملاء والموظفين وأعضاء الإدارة التنفيذية للبنك.

وترأس الحفل السيد هيثم البطيخي، الرئيس التنفيذي للبنك الأردني الكويتي ورئيس مجلس إدارة شركة إجارة للتأجير التمويلي والرئيس التنفيذي في الشركة المتحدة للأستثمارات الماليه زيد ناصيف حيث أكد في كلمته أهمية هذه اللقاءات في تعزيز أواصر التعاون بين المجموعة وشركائها، بما يسهم في ترسيخ العلاقات الاستراتيجية وتعزيز روح الانتماء.

ويأتي هذا الحفل ضمن تقاليد حيث تحرصان على تنظيم إفطار رمضاني لعملائها تأكيدًا على التزامها ببناء علاقات مستدامة قائمة على الثقة والتعاون