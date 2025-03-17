بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. بنوك وشركات

الشركة المتحدة للأستثمارات الماليه وإجاره للتأجير التمويلي تقيمان حفل أفطارهما السنوي

منذ 44 ثانية
الشركة المتحدة للأستثمارات الماليه وإجاره للتأجير التمويلي تقيمان حفل أفطارهما السنوي

وطنا اليوم:نظّمت شركة إجارة للتأجير التمويلي وشركة المتحدة للاستثمارات المالية، وهما من الشركات التابعة لمجموعة البنك الأردني الكويتي، حفل إفطار رمضاني جمع نخبة من العملاء والموظفين وأعضاء الإدارة التنفيذية للبنك.

وترأس الحفل السيد هيثم البطيخي، الرئيس التنفيذي للبنك الأردني الكويتي ورئيس مجلس إدارة شركة إجارة للتأجير التمويلي والرئيس التنفيذي في الشركة المتحدة للأستثمارات الماليه زيد ناصيف حيث أكد في كلمته أهمية هذه اللقاءات في تعزيز أواصر التعاون بين المجموعة وشركائها، بما يسهم في ترسيخ العلاقات الاستراتيجية وتعزيز روح الانتماء.

ويأتي هذا الحفل ضمن تقاليد حيث تحرصان على تنظيم إفطار رمضاني لعملائها تأكيدًا على التزامها ببناء علاقات مستدامة قائمة على الثقة والتعاون


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:43

جامعة فيلادلفيا تطلق مسابقة فيلادلفيا الرمضانية 2025 لتعزيز الإبداع بين الطلبة وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية

14:37

النواب يطالبون الحكومة بتأجيل أقساط القروض

14:22

سبع استفسارات في سؤال نيابي من النائب عدنان مشوقة

14:14

فيديو يثير الجدل في فرنسا.. برج إيفيل يرتدي الحجاب

14:04

60.5 دينار سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية الاثنين

14:01

وزير الخارجية يؤكد لنظيره السوري موقف الأردن في دعم إعادة بناء سوريا

12:55

ضبط حدثين ظهرا بفيديو يعتديان على بعضهما بأداة حادّة في منطقة النزهة

12:47

تواصل عدوان الاحتلال على طولكرم وسط تهجير قسري وتدمير للممتلكات

12:34

إدامة العمل في معبر حدود جابر على مدار الـ24 ساعة

12:30

النواب: العمل بقانون الطيران المدني بعد 60 يوماً من نشره بالجريدة

12:20

الأمم المتحدة: أزمة الغذاء والأساسيات في غزة وصلت إلى مرحلة خطيرة

12:09

طالب عمان الأهلية الجعفري يفوز بفضية الدوري العالمي للكراتيه “هانغزو” 2025

وفيات
وفيات الاثنين 17-3-2025وفيات الأحد 16-3-2025كريمة الشيخ عبدالحميد السائح والدة سعيد ابوميزر في ذمة اللهوفيات الجمعة 14-3-2025وفيات الخميس 13-3-2025