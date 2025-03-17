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جامعة فيلادلفيا تطلق مسابقة فيلادلفيا الرمضانية 2025 لتعزيز الإبداع بين الطلبة وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية

منذ دقيقتان
جامعة فيلادلفيا تطلق مسابقة فيلادلفيا الرمضانية 2025 لتعزيز الإبداع بين الطلبة وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية

وطنا اليوم:في إطار دعم جامعة فيلادلفيا المستمر للإبداع وتعزيز الأنشطة اللامنهجية التي تسهم في تطوير مهارات الطلبة وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، أطلقت دائرة العلاقات العامة في جامعة فيلادلفيا النسخة الأولى من “مسابقة فيلادلفيا الرمضانية 2025″، التي تهدف إلى إبراز الجوانب الجمالية والمعمارية للجامعة وتسليط الضوء على الأنشطة الجامعية اليومية من منظور إبداعي، بمشاركة الطلبة وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية.
وتأتي المسابقة في إطار حرص الجامعة على دعم المواهب وتعزيز روح الابتكار والإبداع لدى مجتمعها الجامعي، حيث تضم ثلاث فئات رئيسية تتيح للمشاركين فرصة التعبير عن رؤيتهم الفنية للجامعة من خلال التصوير الفوتوغرافي، التصاميم الفنية، والفيديوهات الإبداعية.
وتعقيبًا على إطلاق المسابقة، أكد مدير دائرة العلاقات العامة في جامعة فيلادلفيا قيس بني خلف أن هذه المبادرة تأتي في إطار رؤية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله الجراح، الذي يولي اهتمامًا خاصًا بالأنشطة اللامنهجية ويؤمن بأهمية تطوير مواهب الطلبة وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، وتعزيز مشاركتهم الفعّالة في الحياة الجامعية من خلال إدماجهم في الأنشطة والفعاليات المثمرة التي تساهم في إثراء تجربتهم الأكاديمية والاجتماعية، وتوفير الفرص لهم للتعبير عن إبداعهم ومهاراتهم في بيئة أكاديمية داعمة ومحفزة.
وأشار بني خلف إلى أن المسابقة توفر للمشاركين فرصة مميزة لإبراز هوية الجامعة وجمال بيئتها الأكاديمية وتنوعها الثقافي من خلال أعمال فنية متنوعة تعبر عن رؤاهم الفنية والشخصية وتعكس الروح الإبداعية للمجتمع الجامعي، خاصة في ظل ما تتمتع به الجامعة من بيئة تعليمية غنية وطبيعة خلابة، موضحًا أن المشاركات الفائزة ستُمنح جوائز مالية وعينية تقديرًا للإبداع التميّز الذي يعكس الهوية المؤسسية للجامعة، كما وسيتم تكريمها ودعمها إعلاميًا عبر منصات الجامعة على وسائل التواصل الاجتماعي، لتعزيز حضورهم وإبراز إبداعهم داخل المجتمع الجامعي


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