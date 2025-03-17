بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

60.5 دينار سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية الاثنين

منذ 51 ثانية
60.5 دينار سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية الاثنين

وطنا اليوم:استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، الاثنين، وفقا للنقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
وبحسب التسعيرة اليومية، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 عند 60.5 دينار لغايات البيع في محلات الصاغة، مقابل 58.5 دينار لجهة الشراء.
كما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 من محال الصاغة، 69.3 دينار و53.7 دينار و40.8 دينار على التوالي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:01

وزير الخارجية يؤكد لنظيره السوري موقف الأردن في دعم إعادة بناء سوريا

12:55

ضبط حدثين ظهرا بفيديو يعتديان على بعضهما بأداة حادّة في منطقة النزهة

12:47

تواصل عدوان الاحتلال على طولكرم وسط تهجير قسري وتدمير للممتلكات

12:34

إدامة العمل في معبر حدود جابر على مدار الـ24 ساعة

12:30

النواب: العمل بقانون الطيران المدني بعد 60 يوماً من نشره بالجريدة

12:20

الأمم المتحدة: أزمة الغذاء والأساسيات في غزة وصلت إلى مرحلة خطيرة

12:09

طالب عمان الأهلية الجعفري يفوز بفضية الدوري العالمي للكراتيه “هانغزو” 2025

12:03

شغف وترقب جماهيري لمباراتي النشامى أمام فلسطين وكوريا الجنوبية

11:51

الصفدي: أبواب المجلس ستبقى مفتوحة أمام جميع وسائل الإعلام

11:46

العرموطي يوجه سؤالاً نيابياً للحكومة حول البورصات الأجنبية

11:24

محافظة: مركز عمليات أمن سيبراني لقطاع التعليم بالأردن

11:08

106 شكاوى عبر منصة حماية تتعلق بالحد الأدنى للأجور

وفيات
وفيات الاثنين 17-3-2025وفيات الأحد 16-3-2025كريمة الشيخ عبدالحميد السائح والدة سعيد ابوميزر في ذمة اللهوفيات الجمعة 14-3-2025وفيات الخميس 13-3-2025