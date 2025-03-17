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وزير الخارجية يؤكد لنظيره السوري موقف الأردن في دعم إعادة بناء سوريا

منذ 39 ثانية
وزير الخارجية يؤكد لنظيره السوري موقف الأردن في دعم إعادة بناء سوريا

وطنا اليوم:التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الاثنين، وزير خارجية الجمهورية العربية السورية أسعد الشيباني، قبيل انعقاد مؤتمر بروكسل التاسع لدعم سوريا.
وبحث الوزيران الأوضاع في سوريا، وأكّد الصفدي موقف الأردن الثابت في دعم إعادة بناء سوريا على الأسس التي تحفظ أمن سوريا ووحدتها، وتضمن حقوق الشعب السوري الشقيق.
كما بحث الوزيران آليات تفعيل التعاون في مجالات عديدة تشمل الطاقة والتجارة والنقل والأمن وغيرها من المجالات.


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