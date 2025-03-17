بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

طالب عمان الأهلية الجعفري يفوز بفضية الدوري العالمي للكراتيه “هانغزو” 2025

منذ 52 ثانية
طالب عمان الأهلية الجعفري يفوز بفضية الدوري العالمي للكراتيه “هانغزو” 2025

وطنا اليوم:توج طالب جامعة عمان الأهلية ولاعب المنتخب الوطني للكراتيه، محمد الجعفري ، يوم أمس ، بالميدالية الفضية في منافسات الجولة الثانية من الدوري العالمي للكراتيه والتي استضافتها مدينة هانغتشو الصينية.
وحقق محمد الجعفري – المصنف الثاني على العالم – فضية وزن تحت ٨٤ كغم وذلك بعد تعادله مع المصنف الأول على العالم المصري يوسف بدوي بنتيجة ( ٠-٠ ) حيث حسم الأخير الميدالية الذهبية بقرار الحكام لكسر حالة التعادل.
وكان محمد الجعفري قد توج كذلك بالميدالية الفضية في الجولة الأولى من الدوري العالمي والتي استضافتها العاصمة الفرنسية باريس في كانون الأول الماضي.
وجاء تأهل محمد الجعفري إلى النهائي وذلك بعد فوزه في ٤ نزالات متتالية، حيث تمكن من تصدر مجموعته بدور المجموعات بعد فوزه في نزالين على كل من البلجيكي وليد دغالي بنتيجة ٤-٢ والفرنسي عبدالسلام رايباك بنتيجة ٣-١.
وفي الدور ربع النهائي فاز “الجعفري” على اللاعب الياباني ريكيتو شيمادا بنتيجة ١٠-٤ قبل أن يُحقق الفوز في نصف النهائي على اللاعب المصري عمر عثمان بنتيجة ٥-٣


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:03

شغف وترقب جماهيري لمباراتي النشامى أمام فلسطين وكوريا الجنوبية

11:51

الصفدي: أبواب المجلس ستبقى مفتوحة أمام جميع وسائل الإعلام

11:46

العرموطي يوجه سؤالاً نيابياً للحكومة حول البورصات الأجنبية

11:24

محافظة: مركز عمليات أمن سيبراني لقطاع التعليم بالأردن

11:08

106 شكاوى عبر منصة حماية تتعلق بالحد الأدنى للأجور

10:57

تنبيه من الفروقات الكبيرة على درجات الحرارة بالأردن

10:18

وزير الخارجية يشارك في مؤتمر بروكسل التاسع

10:12

وفيات الاثنين 17-3-2025

09:59

غارات أميركية جديدة على اليمن والحوثيون يستهدفون ترومان للمرة الثانية

09:53

الملك يغادر أرض الوطن في زيارة عمل إلى إيطاليا تتبعها زيارة عمل إلى فرنسا

09:42

السجن 5 سنوات لمحاسبة في الصحة بتهمة الاختلاس

09:37

الصناعة :92 % من مخالفات الأسواق بسبب عدم إعلان السعر

وفيات
وفيات الاثنين 17-3-2025وفيات الأحد 16-3-2025كريمة الشيخ عبدالحميد السائح والدة سعيد ابوميزر في ذمة اللهوفيات الجمعة 14-3-2025وفيات الخميس 13-3-2025