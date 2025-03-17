طالب عمان الأهلية الجعفري يفوز بفضية الدوري العالمي للكراتيه “هانغزو” 2025

وطنا اليوم:توج طالب جامعة عمان الأهلية ولاعب المنتخب الوطني للكراتيه، محمد الجعفري ، يوم أمس ، بالميدالية الفضية في منافسات الجولة الثانية من الدوري العالمي للكراتيه والتي استضافتها مدينة هانغتشو الصينية.

وحقق محمد الجعفري – المصنف الثاني على العالم – فضية وزن تحت ٨٤ كغم وذلك بعد تعادله مع المصنف الأول على العالم المصري يوسف بدوي بنتيجة ( ٠-٠ ) حيث حسم الأخير الميدالية الذهبية بقرار الحكام لكسر حالة التعادل.

وكان محمد الجعفري قد توج كذلك بالميدالية الفضية في الجولة الأولى من الدوري العالمي والتي استضافتها العاصمة الفرنسية باريس في كانون الأول الماضي.

وجاء تأهل محمد الجعفري إلى النهائي وذلك بعد فوزه في ٤ نزالات متتالية، حيث تمكن من تصدر مجموعته بدور المجموعات بعد فوزه في نزالين على كل من البلجيكي وليد دغالي بنتيجة ٤-٢ والفرنسي عبدالسلام رايباك بنتيجة ٣-١.

وفي الدور ربع النهائي فاز “الجعفري” على اللاعب الياباني ريكيتو شيمادا بنتيجة ١٠-٤ قبل أن يُحقق الفوز في نصف النهائي على اللاعب المصري عمر عثمان بنتيجة ٥-٣