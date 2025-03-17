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محافظة: مركز عمليات أمن سيبراني لقطاع التعليم بالأردن

منذ 44 ثانية
محافظة: مركز عمليات أمن سيبراني لقطاع التعليم بالأردن

وطنا اليوم:قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة إن الوزارة تعتزم إنشاء مركز عمليات الأمن السيبراني القطاعي لقطاع التعليم.
وبين الوزير في تصريح أنه سيتم إجراء دراسة تحليلية لتحديد أنواع التهديدات السيبرانية الأكثر شيوعاً في قطاع التعليم الأردني، إضافةً إلى تحديد الاحتياجات الخاصة بقطاع التعليم من أنظمة، وبرامج، وأدوات تحليل، وموارد بشرية، وصولاً إلى إنشاء مركز عمليات الأمن السيبراني القطاعي لقطاع التعليم. وأشار محافظة إلى أنه تم مع رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة مؤخراً، مناقشة الخطة التنفيذية لإنشاء وتجهيز وإدامة فرق الاستجابة القطاعية وبما يتوافق مع الخطة التنفيذية لمواجهة المخاطر والهجمات السيبرانية والمعدة من المركز الوطني للأمن السيبراني والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.
ووفق الوزير فإن مركز عمليات الأمن السيبراني القطاعي لقطاع التعليم المزمع إنشاؤه، سيتم توطينه في إحدى مؤسسات التعليم العالي الأردنية ليكون حلقة الوصل مع المركز الوطني للأمن السيبراني


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