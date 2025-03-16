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شركة إجارة للتأجير التمويلي تقيم حفل إفطارها السنوي

منذ 22 ثانية
شركة إجارة للتأجير التمويلي تقيم حفل إفطارها السنوي

وطنا اليوم:شركة إجارة للتأجير التمويلي والشركة المتحدة للإستثمارات المالية، تنظمان حفل إفطار لمجموعة البنك الأردني الكويتي، حيث أن الشركتين عضوتين في مجموعة البنك .
وقد ترأس الحفل السيد هيثم البطيخي –
الرئيس التنفيذي للبنك الأردني الكويتي ورئيس مجلس إدارة شركة إجارة للتأجير التمويلي، وحضر الحفل عدد من من العملاء والموظفين، بالإضافة لعدد من أعضاء إدارة البنك التنفيذية.
ومن الجدير بالذكر بأن شركة إجارة للتأجير التمويلي عادة ما تقوم بشكل سنوي على تنظيم حفل افطار للعملاء خلال شهر رمضان الفضيل، بهدف تعزيز وتقوية العلاقات بينها وبين عملائها


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